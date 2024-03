Malore improvviso: Bertè ricoverata. Niente concerto a Roma

Paura per Loredana Bertè: l'artista avrebbe dovuto tenere oggi un concerto a Roma presso il teatro Brancaccio ma è stata colta da un improvviso malore. " Siamo veramente costernati ma a causa di un improvviso dolore addominale che ha richiesto accertamenti in una struttura, stasera Loredana Bertè non potrà andare in scena, al momento è ricoverata per accertamenti. Vi daremo notizie a breve ", fanno sapere dal suo staff.

" Era già a Roma da ieri e non vedeva l'ora di andare sul palco in questa città che ha un pubblico meraviglioso. Abbiamo già riprogrammato la data sempre al Teatro Brancaccio il 15 maggio 2024 ", conclude la nota del suo entourage. Dai social della cantante per adesso non emergono altre informazioni e non vengono forniti chiarimenti ed entità del malore. In ogni caso, per il momento, è stato spostato solamente il concerto di Roma, mentre non sono state fornite informazioni in merito alle altre date. Quello successivo, previsto per il 15 marzo a Varese, risulta ancora confermato. Solo l'anno scorso, l'artista è stata costretta a sottoporsi a un intervento chirurgico che l'ha tenuta lontana dalle scene per alcune settimane ma poi era tornate con la sua solita energia.

Sul palco del festival di Sanremo, Bertè ha portato un brano di grande potenza che in tanti avrebbero voluto vedere almeno sul podio. Con quella stessa canzone ha tentato di arrivare all'Eurovision attraverso il festival di San Marino ma, purtroppo, è stata battuta in finale da un gruppo spagnolo, conqjuistando la seconda posizione. Ancora oggi, la rocker dai capelli blu, è una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. Riesce a conquistare trasversalmente il pubblico come dimostrano i suoi concerti, in cui si incontrano diverse generazioni di fan.