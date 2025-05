Iva Zanicchi: "Sogno una canzone con la Bertè"

Ascolta ora 00:00 00:00

A 60 anni dal suo debutto, Iva Zanicchi continua a sorprendere. Ha da poco pubblicato un nuovo singolo prodotto da Time Records in collaborazione con due giovani DJ, E.I. Clark e Vinnie dal titolo: “Dolce far niente”. Un progetto insolito che la proietta in un universo musicale diverso da quello delle sue origini, ma che ha accolto con entusiasmo. Con energia e umorismo, Iva Zanicchi conferma ancora una volta il suo posto nel cuore degli italiani. E forse, anche dietro un cartoon o un beat elettronico, resta sempre quella voce potente e sincera che non ha mai smesso di raccontarsi.

Com’è stato lavorare con due DJ, in un genere così diverso dal suo?

«È stato un incontro piacevolissimo. Io avevo un po’ di timore, ma loro più di me! Poi ci siamo trovati in studio, ho cantato il brano due volte ed era già perfetto. Mi sono entusiasmata: è nata una bella intesa».

Il brano si intitola Dolce far niente, ma per lei non è solo un invito alla leggerezza…

«Assolutamente no. Il dolce far niente non è pigrizia. È un riposo fisico, ma un’attività intensa per la mente. È proprio quando ti fermi che vengono fuori le idee migliori, è lì che nasce la creatività».

Ha mai pensato di fare un duetto con una collega?

«In realtà no, non è mai successo. Ma adesso ho una canzone bellissima e ho pensato che sarebbe perfetta per Loredana Bertè. Più per lei che per me. Ha una voce grintosa, ci vuole una potenza come la sua. Quindi sì, lo dico qui: è un appello! Sarebbe bello farla insieme».

Cosa direbbe oggi alla Iva ragazzina, che partiva da un piccolo paese di montagna?

«Le direi: “Brava”. Perché da una casa povera, dove non c’era nemmeno la strada è stato possibile grazie alla forza, alla dignità e all’aiuto di mia madre, che mi ha sempre sostenuta. Che Dio l’abbia in gloria».

Tra canto, TV e recitazione, dove si sente più

“Il canto è il mio mondo. Ma anche davanti alle telecamere sto bene, mi diverto. La televisione è casa mia. E poi c’è il luogo dove sto meglio in assoluto: il mio paese. Le radici non si dimenticano mai».