Jovanotti nominato Commendatore dal Quirinale: "È un grande onore"

Grande orgoglio per Lorenzo Cherubini, conosciuto soprattutto col suo nome d'arte Jovanotti, che ha ricevuto il prestigioso titolo di Commendatore dal Quirinale, "con la facoltà di fregiarsi delle relative insegne". La notizia è stata condivisa dallo stesso Ragazzo fortunato, che ha pubblicato sul suo account Instagram da quasi due milioni e mezzo di follower un video in cui, con grande entusiasmo, parla dell'onore che ha ricevuto. Nel video, dove si mostra mentre indossa un completo e una camicia color salmone, Jovanotti mostra il documento ricevuto dal Presidente Mattarella e mostra la spilla che gli è stata consegnata insieme al titolo.

Nel video, Jovanotti ha detto "Che cosa meravigliosa, è un grande onore. È veramente un grande onore che voglio condividere con voi, perché è un onore legato al lavoro, quindi al mio lavoro d'artista". Il cantante ha poi sottolineato il piacere provato nel vedere che sul documento ufficiale c'è scritto "Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti" e ha riconosciuto più volte il merito delle persone che lo seguono e che lo sostengono ormai da moltissimi anni. Il privilegio di potersi definire "in arte Jovanotti", dice, è grazie solo a chi "rende possibile quest'arte." Il cantante, inoltre, ha voluto rassicurare i suoi fan che questo nuovo titolo non lo cambierà, che rimarrà sempre uguale a se stesso e che è solo un onore e, insieme, un riconoscimento per tutto quello che fatto per la musica italiana negli ultimi quarant'anni. Il titolo di Commendatore è davvero un traguardo importante, che ha spinto Jovanotti a dedicare anche un pensiero e alcune parole ai suoi genitori, dicendosi certo che questo titolo li avrebbe resi fieri entrambi, soprattutto tenendo conto del ragazzino un po' su di giri che era da giovane.