L'addio di Bugo: "Sarà il mio ultimo concerto..."

Cristian Bugatti, in arte Bugo, sembra essere pronto a lasciare le scene. In un post pubblicato su Facebook, il cantautore ha fatto sapere al suo seguito che quella di aprile sarà la sua ultima esibizione. Un messaggio che ha naturalmente sconvolto i fan.

" È deciso. 1 aprile 2025. Alcatraz, Milano sarà il mio ultimo concerto. Nessun bis, nessun 'forse' e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte ", ha scritto l'artista sulla sua pagina social, invitando tutti ad essere presenti a questo suo ultimo atto.

Parole che hanno naturalmente provocato una reazione fra tutti coloro che lo amano, e tanti sono stati i commenti sotto il suo post. " Nel panorama musicale italiano ti reputo uno dei cantautori più veri e sinceri... mi dispiace se smetti ", ha scritto un utente. " Ti adoro Bugo ", ha commentato un altro. " No...forse è un pesce d'aprile in piena.....Coraggio ti vogliamo bene.... SEMPRE ", è il messaggio lasciato da un altro.

Si è trattato di un annuncio a sorpresa. Quella del primo di aprile sarà l'ultima tappa del suo tour Il Concerto Finale. L'evento si terrà all'Alcatraz di Milano, un simbolo della musica live italiana. Sarà l'occasione per presentare ancora una volta l'ultimo album del cantante, Per fortuna che ci sono io, e festeggiare insieme ai fan i vent'anni di carriera.

" Siamo di fronte a un'ultima opportunità per assistere a un suo concerto e per cantare insieme a lui tutte le canzoni che hanno segnato il suo percorso artistico. Un addio alle scene che suona come un successo, per un abbraccio finale a tutto il suo pubblico ", è stato il commento Kashmir Music, agenzia che si è occupata di organizzare l'evento, riportato da Ondarock. Su Vivaticket sono già disponibili le prevendite.

Sarà davvero un addio definitivo? Per avere una risposta chiara, bisognerà aspettare la data indicata.

Nato a Rho il 2 agosto 1973, Bugo ha realizzato ben 9 album durante

a sua carriera. Il suo stile è sempre stato eclettico, e lo ha portato ad abbracciare vari generi, dal rock al blues, dal folk al rap, fino ad arrivare alla musica psichedelia, al noise, al pop e alla musica elettronica.