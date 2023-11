"È malato, non può cantare". E i fan attaccano Ligabue

Scoppia l'ira dei fan dopo che Luciano Ligabue non si presenta al concerto a causa di un problema alla voce. A far arrabbiare gli spettatori non è stato certo il fatto che il cantante sia stato poco bene ed abbia avuto necessità di riposare, quanto piuttosto il pochissimo preavviso. La notizia del forfait del cantautore di Correggio è infatti arrivata molto tardi, alle ore 21.30, quando il pubblico aveva già riempito il Palasport di Roma e attendeva solo di godersi il concerto.

La comunicazione arrivata in ritardo non è affatto piaciuta ai fan, che si sono parecchio risentiti, andando a protestare sulle pagine social del loro bieniamino.

La furia del fan

Rabbia social dopo che il cantante ha fatto sapere di non essere in grado di esibirsi. La reazione dei fan non si è fatta attendere. " Ore di attesa al freddo. Vergognoso" , ha commentato qualcuno. E, ancora: " Stasera a Roma è stato vergognoso. Tutte le persone all'interno e Liga dietro con i musicisti. Potevano uscire almeno a salutare! Perlomeno i musicisti... si dovrebbero solo vergognare " e "Da fan di Ligabue (come suppongo tutti in questo gruppo) che lo difende sempre a spada tratta non ha scuse. Se stava male almeno avvisa alle 18.30, non alle 21:10 ".

"Sul sito ufficiale ha comunicato che ha problemi alla voce per un virus… ha provato a imbottirsi di cortisone ma non ce la fa... ", ha provato comunque a difenderlo qualcuno. A prevalere, però, è stato il malcontento: "Abbiamo affrontato il freddo per ore e poi? Nulla di nulla".

La risposta di Ligabue

Considerato il putiferio scatenatosi sui social, alla fine è arrivata anche la replica del cantante, che si è scusato con i suoi fan, affermando di essere davvero molto dispiaciuto. "Purtroppo già da ieri sera ho avuto qualche problema con la gestione della voce per colpa del virus, che mi condiziona proprio nel riuscire a cantare" , ha spiegato l'artista. "Ho provato di tutto per porvi rimedio, mi sono imbottito di cortisone fino a mezz'ora fa, ho fatto le prove al microfono fino alle 8 nonostante voi foste dentro al Palaeur, io ero dietro a fare dei tentativi per capire se c'era qualcosa da salvare ma non posso pensare di fare un brutto concerto a Roma, non ve lo meritate voi e non me lo merito nemmeno io. Il concerto comunque verrà fatto più avanti. Scusate ancora per l'inconveniente, vi abbraccio ".

È stata quindi decisa una nuova data per l'esibizione di Roma, che sarà il prossimo 9 dicembre. Validi, ovviamente, i biglietti utilizzati la scorsa serata. Per chi, invece, non volesse o potesse assistere al concerto del 9 dicembre sarà possibile ottenere un rimborso entro il 30 novembre.