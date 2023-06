Concerto Love Mi 2023: cantanti, conduttori, quando e dove vederlo

Nel 2022, la prima edizione di Love Mi ha contato oltre 20mila persone in piazza Duomo e 1 milione e 500mila telespettatori su Italia 1, con un ricavato di 130mila euro grazie alle migliaia di sms inviati al numero solidale. Appena sceso dal palco: “ho avuto subito il desiderio di ricominciare a lavorare alla seconda edizione di Love Mi” ha confessato Fedez, organizzatore dell’evento.

Promessa mantenuta, martedì 27 giugno ci sarà in piazza Duomo la seconda edizione del concertone all’aperto, di nuovo organizzato dal rapper Fedez, i cui ricavi saranno donati all’Associazione Andrea Tudisco, che regala accoglienza e raccoglie fondi per le famiglie con bambini con gravi patologie, fondata in memoria di un bambino morto a dieci anni di leucemia linfoblastica.

I cantanti

Una delle voci è quella del padrone di casa Fedez, con la sua nuovissima hit dell’estate, appena rilasciata, “Disco Paradise”. Ad accompagnarlo nel singolo ci sarà la band dell’amico ritrovato J-ax, gli Articolo 31, e Annalisa. Tra i vari ospiti troveremo attore di “Mare Fuori” Matteo Paolillo, cantante e co-autore della sigla 'O mar for; Tedua, il rapper genovese dopo tre anni di lavorazione, ha pubblicato il suo terzo album “La Divina Commedia”.

Poi Bresh, rapper genovese anche lui, che a gennaio ha rilasciato il singolo “Guasto d'amore”, diventato coro da stadio per la sua squadra, il Genova; Rondodasosa, cantante di “Trenches Baby”. Avranno il loro momento anche anche Achille Lauro, rientrato dal tour “Unplugged”; Anna, giovane rapper autrice del singolo “Energy”; il produttore Francesco Avallone in arte AVA, con Capo Plaza, il rapper salernitano di “Giovane fuoriclasse”. Sono stati chiamati da Fedez anche il deejay Andrea Damante, il Dama e Caneda.

I conduttori

Inviato speciale dietro le quinte, ancheq quest’anno come in Love Mi 2022 è Gabriele Vagnato, il giovane content creator in squadra con Fiorello a Viva Rai2!. A condurre il concerto, invece, troveremo il comico Max Angioni e l’attrice Mariasole Pollio.

Dove vederlo e ascoltarlo

Per chi non potesse essere presente in piazza Duomo martedì 27 giugno, potrà seguirlo dalle 18 su Mediaset Infinity e dalle 19 in diretta tv su Italia 1. Sarà inoltre trasmesso in diretta radiofonica su Radio 105, condotto da Annie Mazzola e Alessandro Sansone.

L’associazione

L’Associazione Andrea Tudisco è una Onlus nata in forma di Comitato il 17 ottobre 1997, per volere dei genitori di Andrea, Fiorella e Nicola, e di tutti i suoi amici più stretti. Chi era Andrea? Andrea era un bambino “curioso estroverso, intelligente e molto socievole”, come si legge sul sito dell’associazione; nell’agosto del 1997, all’età di soli 10 anni, muore di leucemia linfoblastica.

Quando nel 1992 gli venne diagnosticata la malattia fu ricoverato a lungo presso l’ospedale “Bambin Gesù” di Roma. Durante il ricovero Andrea e la sua famiglia fecero amicizia con altri bambini e altre famiglie che stavano passando il loro stesso incubo; famiglie provenienti da tutto il mondo, costretti ad abbandonare il loro Paese di origine, per poter ricevere le giuste cure. Ed è stato proprio Andrea a chiede alla madre Fiorella di aiutare la mamma di un bambino nel letto al fianco al suo che dormiva su una sedia a sdraio nella camera. Fiorella la invita a casa sua, e da quel momento lei e suo marito divennero un punto di riferimento per molti genitori dei piccoli ricoverati.