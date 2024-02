Lutto per Snoop Dogg, morto l'adorato fratello Bing Worthingon. Il toccante addio sui social

Terribile lutto per Calvin Cordozar Broadus, meglio conosciuto come Snoop Dogg, che in queste ore ha dovuto dire addio all'amato fratello, Bing Worthingon. Quest'ultimo si è spento all'età di 44 anni, e ancora non si conoscono le cause del decesso. Il rapper e produttore discografico statunitense ha lasciato dei toccanti messaggi sui social, esprimendo tutto il proprio dolore per la prematura scomparsa.

L'addio sui social

" Ora sei tornato insieme alla mamma ", scrive Snoop Dogg in un post in cui si vedono il fratello Bing e la madre del rapper insieme. L'artista 52enne ha confermato la morte del congiunto nel corso della giornata di ieri, venerdì 16 febbraio. C'è stata grande commozione fra i fan, che hanno compreso quale impatto abbia avuto questa perdita sul loro beniamino.

Snoop Dogg ha postato una serie di immagini sui propri profili social per commemorare il fratello. A quanto pare i due avevano un rapporto molto stretto, com'è possibile vedere nelle foto che li ritraggono sorridenti e insieme. Si tratta, fra l'altro, dell'ennesima perdita subita dal rapper, che nel 2021 aveva già perso la madre Beverly Tate nel 2021, morta all'età di 70 anni.

Al momento il celebre rapper non ha rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto. Non si conoscono, pertanto, le cause del decesso di Bing Worthingon. Secondo quanto riferito dalla stampa estera, un sergente del dipartimento della contea di Orange (California) ha spiegato a un inviato di Nbc News che sarà presto eseguita un'autopsia sul corpo, oltre che un esame tossicologico. Se tale informazione risultasse vera, allora sarebbe lecito pensare che il decesso di Worthingon sia avvenuto in modo non naturale.

Il rapporto fra fratelli

A quanto pare i due fratelli, che avevano una differenza di 8 anni, erano davvero molto legati e fra loro si era creato un rapporto di rispetto reciproco e di collaborazione. Da tempo Worthingon aveva ricoperto vari ruoli aziendali dietro le quinte per Snoop Dogg. Il 44enne è stato tour manager del rapper, e co-fondatore dell'etichetta discografica canadese Dogg Records. Si è anche dedicato alla musica, ma per un breve periodo, facendo parte del gruppo hip-hop Lifestyle.

La scomparsa di Worthingon è stata un duro colpo per Snoop Dogg, che di recente ha dovuto affrontare i problemi di salute della figlia, Cori Broadus. La giovane, di soli 24 anni, ha subito un grave ictus lo scorso gennaio.