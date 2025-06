Malika Ayane, l'ex allieva della Scala oggi si unisce al Coro delle voci bianche

Oggi dalle 15 la Scala ospita il concerto del Coro di Voci Bianche della sua Accademia. In scena ci sarà anche un'ex allieva d'eccezione, Malika Ayane. L'appuntamento rappresenta un'occasione per apprezzare il talento delle giovani voci che compongono il Coro, formato da un centinaio di ragazzi fra i 9 e i 17 anni a cui si affiancano in questa occasione le voci del Coro Giovanile, la nuova compagine artistica che l'Accademia ha voluto creare per dare ulteriori opportunità di carattere artistico a ex allievi ed ex allieve. Si segnala anche la presenza di alcuni musicisti dell'Orchestra dell'Accademia.

Il programma del concerto attraversa epoche e stili diversi. Qualche esempio dei brani in cartellone: si apre con pezzi dal carattere spirituale e contemplativo, con capolavori di autori come Felix Mendelssohn Bartholdy e Gioachino Rossini.

Non mancheranno le coinvolgenti composizioni di John Rutter, con «The Lord Bless You And Keep You» e «For the Beauty of the Earth», che celebra la bellezza della natura. Con il «Magnificat» di Ralph Vaughan Williams, un'opera commovente e contemplativa, il pubblico verrà quindi accompagnato in una dimensione introspettiva.