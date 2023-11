Malore al concerto di Taylor Swift in Brasile: fan muore tra la folla

Un'ammiratrice di Taylor Swift è deceduta dopo aver accusato un malore durante l'esibizione della sua beniamina nel concerto andato in scena ieri, venerdì 17 novembre, all'Estádio Olímpico Nilton Santos di Rio de Janeiro, in Brasile, dove la cantante statunitense si trova in tour.

Cosa è accaduto

Stando a quanto riferito dalla stampa locale, la vittima, la 23enne Ana Clara Benevides Machado, sarebbe deceduta a causa di un arresto cardiaco proprio pochi minuti dopo l'inizio del concerto da lei tanto atteso. Secondo il racconto fornito dalla cugina della vittima Estela Benevides al quotidiano brasiliano Fohla De Sao Paolo, la vittima si sarebbe accasciata subito dopo l'apertura dello show e, nonostante il pronto intervento sul posto da parte del personale medico, per lei non c'è stato nulla da fare. È risultato purtroppo vano il trasporto in ambulanza presso il vicino ospedale municipale Salgado Filho: quando la ragazza, originaria dello Stato di Mato Grosso do Sul, è arrivata a destinazione era già troppo tardi.

La stampa locale ha raccontato che più di altre mille sarebbero svenute durante l'esibizione di Taylor Swift, presumibilmente per via del grande caldo che si è registrato in tutta la giornata di ieri: il portale Usa Today parla di temperature sui 40 gradi centigradi. Una situazione di difficoltà, quella tra il pubblico, di cui si è resa conto anche la stessa cantante, la quale in più di una circostanza ha interrotto il filo della sua esibizione per raccogliere bottigliette d'acqua e lanciarle verso il pubblico assiepato ai piedi del palco. "C'è gente che ha bisogno di acqua proprio qui…" , ha detto l'artista in un video divenuto virale sul web.

La cosa più grave è che ad aver impedito alle migliaia di fan di provvedere per sé sarebbe stata proprio la produzione: stando a quanto riportato da Ansa, molti degli oltre 60mila fan presenti all'Estádio Olímpico Nilton Santos di Rio de Janeiro hanno denunciato che gli sarebbe stato impedito di portare nell'arena acqua e ombrelli per idratarsi e proteggersi dal sole. Il ministro della Giustizia, Flavio Dino, ha chiesto alla polizia federale di indagare sulla vicenda.

Il cordoglio della cantante