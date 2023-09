Malore in vacanza sul Lago di Como, Liam Payne ricoverato d'urgenza: cos'è successo

Paura per il cantante britannico Liam Payne, ex componente del gruppo musicale One Direction. Il trentenne si trovava insieme alla moglie in vacanza sul Lago di Como quando ha accusato un malore ed è stato trasportato di corsa in ospedale. A riportare la notizia è stato il The Sun.

Il malore durante il soggiorno in Italia

Liam Payne si trovava da qualche giorno in Italia, per la precisione sul Lago di Como, insieme alla moglie Kate Cassidy. I due si sono sposati un anno fa e stavano festeggiando il loro primo anniversario.

Nel corso della giornata di ieri, martedì 12 settembre, il cantante ha però accusato un malore, che ha comportato il trasferimento in ospedale. Stando a quanto riferito da chi è vicino alla coppia, Payne avrebbe avuto dei forti dolori ai reni ed è per questo che è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso più vicino. Il giovane cantante risulta ancora ricoverato presso la struttura ospedaliera, dove i medici lo stanno curando e monitorando.

" Liam sta male, ma è nel miglior posto possibile e finalmente i medici saranno in grado di andare a fondo di ciò che sta succedendo" , ha rivelato una fonte al The Sun. " Naturalmente è dispiaciuto che il viaggio suo e di Kate sul Lago di Como sia stato rovinato, ma almeno lei era lì per aiutarlo quando è stato male. I medici lo hanno avvertito di non aspettarsi di essere autorizzato a tornare a casa per almeno altri sei giorni. Vogliono fare tutti i test possibili per comprendere la situazione, ma sospettano che ci sia stato per un po' un problema di fondo che sta peggiorando" .

