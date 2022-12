Maneskin senza limiti: il nuovo album e il brano con Tom Morello

Da Sanremo 2021 in poi, un successo senza fine. I Maneskin non si pongono limiti e fanno bene, visti i risultati. Nella notte tra giovedì e venerdì è uscita la nuova canzone (in italiano) “La fine”, ma questo è soltanto l’inizio. Il gruppo rock lanciato da Manuel Agnelli ha infatti annunciato la collaborazione con Tom Morello: il brano “Gossip” uscirà il 13 gennaio 2023, una settimana prima dell’arrivo nei negozi e sulle varie piattaforme del nuovo album “Rush!”.

Per completare l’opera, Damiano David & Co. hanno rilasciato la tracklist del nuovo lavoro in studio, erede di “Teatro D’Ira Vol. 1”: diciassette pezzi, compresi i singoli già lanciati come “Mammamia”, “Supermodel” e “The Loneliest”. Presente anche un brano intitolato “Mark Chapman”, l’uomo che l’8 dicembre del 1980 uccise John Lennon con quattro colpi di pistola davanti al Dakota Building. Solo due le canzoni in italiano: la già citata “La fine” e “Il dono della vita”.

Our new album RUSH! will be finally available for digital pre-save / pre-order starting from midnight CET The official tracklist is here aaand... Surpriiise! We got a special all-Italian gift for you!! Our song LA FINE will be out at midnight too pic.twitter.com/cw2cLWorrr — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) December 15, 2022

Maneskin e Tom Morello insieme

Dopo Iggy Pop, ecco Tom Morello: un’altra collaborazione di grande prestigio per i Maneskin. Il chitarrista dei Rage Against the Machine - ma anche degli Audioslave, dei Prophets of Rage, per un certo periodo della E Street Band di Bruce Springsteen – sarà l’ospite d’onore del nuovo progetto della band. Un simbolo del rock mondiale, un nome che non può che alimentare le aspettative legate al nuovo progetto. A dir poco soddisfatto Damiano: “L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo. È un onore per tutta la band!” . Parole al miele anche da parte di Thomas Raggi: "Tom è uno dei più grandi musicisti che io abbia mai ascoltato e da cui abbia mai imparato. Suonare con lui è un sogno che si realizza. È per me un dono enorme e una grande conquista in quest’anno incredibile!".

The Loud Kids Tour

Periodo ricco soddisfazioni per i Maneskin, attesi da importanti appuntamenti live con il The Loud Kids Tour. Il 2022 si chiuderà con il concerto a Las Vegas, ma nel 2023 non mancheranno i palcoscenici da calcare, una lunga cavalcata che terminerà con quattro speciali date-evento allo Stadio Olimpico di Roma (20-21 luglio) e allo Stadio San Siro di Milano (24-25 luglio).