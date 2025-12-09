Mediaset acquisisce Radio Norba: una svolta per radio e musica dal vivo

Mediaset ha recentemente annunciato l’acquisizione di Radio Norba, storica emittente radiofonica del Sud Italia, segnando un passaggio importante per l’intero panorama radiofonico nazionale. Con questa operazione, il gruppo amplia il proprio perimetro d’azione: non si tratta solo di ampliare la copertura radiofonica, ma anche di entrare direttamente nell’organizzazione di eventi musicali sul territorio, a partire dal noto format estivo Battiti Live.

Un network rafforzato, dal Nord al Sud

RadioMediaset, già complice nella diffusione di diverse emittenti importanti, accoglie ora Radio Norba, riconoscendo nell’emittente pugliese un’importante presenza sul territorio e nella comunità del Sud. L’operazione comporta il passaggio al controllo del capitale di Genetiko, la società editrice di Radio Norba e già attiva nell’organizzazione di eventi musicali.

La conferma ufficiale prevede che l’attuale amministratore delegato di Genetiko, Marco Montrone, continuerà a collaborare operativamente con Mediaset, mantenendo la propria funzione direttiva. Questo consente di unire il radicamento territoriale di Radio Norba con la forza di un grande gruppo radiofonico, con l’obiettivo di valorizzare al meglio le frequenze, ampliare le sinergie e rafforzare le politiche commerciali legate alla pubblicità.

Radio, tv e concerti, un mix sempre più integrato

L’acquisizione apre scenari nuovi, grazie alla consolidata esperienza di Genetiko nella produzione di eventi televisivi come Battiti Live, Mediaset potrà utilizzare questa competenza in modo integrato, combinando radiofonia, televisione e musica dal vivo. In questo modo le emissioni radio si intrecciano con la dimensione degli eventi, creando un’offerta crossmediale che interessa ascoltatori, spettatori ed eventi sul territorio.

Per Radio Norba, l’ingresso in un gruppo nazionale rappresenta un’opportunità non solo di visibilità, ma anche di stabilità e crescita. Per Mediaset, invece, l’acquisizione significa rafforzare la presenza nel Sud Italia, allargare il pubblico e consolidare una posizione di leadership nel mercato radiofonico.

Cosa cambia per il pubblico

L’unione tra RadioMediaset e Radio Norba promette un’offerta più ampia e diversificata. Chi ascolta radio potrà beneficiare di una programmazione più strutturata, mentre gli amanti della musica live vedranno crescere le opportunità di eventi integrati radio-tv-live. Inoltre, la gestione unificata delle frequenze e delle attività potrebbe migliorare efficienza e qualità del servizio.

Dal punto di vista commerciale, la nuova

struttura può risultare più attrattiva per gli investitori pubblicitari, grazie a una copertura nazionale che spazia dal Nord al Sud e a un mix di contenuti, radio, musica e show, capace di raggiungere un pubblico molto diverso.