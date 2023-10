"Sono arrivata al limite, ma mi manca...". La confessione choc di Adele

Cantante di successo e particolarmete apprezzata in tutto il mondo, Adele ha rivelato ai suoi fan di avere alle spalle un passato da alcolista durato parecchi anni: la confessione è arrivata durante un dialogo col proprio pubblico avvenuto nel corso dello show andato in scena a Las Vegas lo scorso fine settimana.

Stringendo in mano un calice di vino, Adele ha scambiato qualche battuta con un ammiratore, che le raccontava di avere bevuto per tutto il giorno. "Goditi il tuo whiskey sour. Sono molto, molto invidiosa" , ha ribattuto con disarmante sincerità l'artista. Una frase che di certo i presenti non si aspettavano di sentire pronunciare dalla loro beniamina, la quale ha spiegato più nel dettaglio alcuni particolari dei suoi trascorsi, ricordando di essere stata decisamente ai limiti dell'alcolismo quando aveva vent'anni. "Ho smesso di bere forse tre mesi e mezzo fa, però, la sobrietà è noiosa" , ha ammesso. "Voglio dire, sono stata letteralmente al limite dell'alcolismo per gran parte dei miei vent'anni, ma mi manca così tanto" , ha aggiunto. "Ho deciso di darci un taglio, e ho rinunciato anche alla caffeina".

Il fondo sarebbe stato toccato durante i vari lockdown imposti per la questione Covid: durante la quarantena aveva rivelato di essere arrivata addirittura a bere fino a quattro bottiglie di vino ben prima di pranzo. "Nel 2020 stavamo cercando di ultimare il mio album, ma alla fine eravamo sempre in casa completamente ubriachi".

Nonostante il fatto che non beva ormai da un po', Adele sta programmando almeno una settimana di festeggiamenti, tra uno spettacolo e l'altro a Las Vegas, per celebrare nel migliore dei modi il compleanno di suo figlio Angelo, che giovedì prossimo compirà 11 anni.