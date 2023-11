Michael Jackson e il mito di "Thriller". Un documentario racconta cosa c’è dietro un grande classico

Ancora oggi è considerato uno degli artisti più celebri del nostro tempo. Nonostante i suoi problemi giudiziari, Michael Jackson è ancora il vero (e unico) Re del pop e il suo mito è ancora vivente a distanza di 14 anni da quel tragico giorno di giugno in cui è stata annunciata la sua morte. La musica di Michael Jackson continua a mietere consensi e a essere celebrata da tutti quegli artisti che vivono nella sua ombra. Tante sono le sue hit ma una in particolare è considerata una tra le canzoni più celebri di sempre e che non passa mai di moda. Ovviamente stiamo parlando di Thriller, il primo estratto dall’omonimo album pubblicato negli Stati Uniti il 30 novembre del 1982. Ora, quella stessa iconica canzone, celebre anche per un video musicale che è entrato nel guinness dei primati, diventa fonte di ispirazione per un documentario, un mini film di cuore e di pancia per raccontare come è nato il successo di Thriller.

Annunciato più di un anno fa ora il progetto diventa realtà. Con il titolo di "Thriller 40", il documentario sulla creazione della hit e dell’album più venduto di sempre arriva il 2 dicembre in streaming su Paramount+ e su MTV proprio per celebrare i 40 anni dalla pubblicazione dell’album di Michael Jackson. Non un’autocelebrazione fine a se stessa ma un film a tutti gli effetti che, attraverso interviste, aneddoti e video storici, ricostruisce tutto quello che ha permesso a Thriller di diventare una delle più grandi hit di Michael Jackson. Diretto dal regista Nelson George, il documentario porterà i fan indietro nel tempo per rivivere la creazione dell’album dei record e il rilascio dei video musicale che ha ridefinito per sempre il genere. Questi saranno però solo alcuni dei filmati inclusi in Thriller 40, che per l’appunto sarà ricco di inediti e interviste esclusive, con i quali si racconta la creazione di un vero fenomeno globale pre-internet, unico nel suo genere e senza precedenti.

Erroneamente viene considerato l’album di debutto di Michael Jackson da solista invece Thriller è il suo sesto LP. È giudicato uno dei dischi più iconici di tutti i tempi, per testi e sonorità, nonché il capolavoro assoluto di Jackson. Secondo i critici è l'album più venduto nella storia della musica, con una stima di 100 milioni di copie a livello globale essendo stato certificato con 34 dischi di platino e 3 di diamante. L'album si piazzò al primo posto della Bilboard e vi rimase in vetta per 37 settimane, più di ogni altro album in studio nella storia della classifica, restando poi nelle prime dieci posizioni per altre 80 settimane consecutive. L'impatto dell'album nella musica popolare fu enorme, tanto da cambiare per sempre l'industria discografica e diventare un vero e proprio fenomeno culturale. Il video musicale che ha accompagnato Thriller è diretto John Landis ed è considerato uno dei primi video ad avere una trama, una coreografia, degli effetti specialie un alto budget in puro stile "hollywoodiano".