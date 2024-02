"Mille euro di pensione...". La rivelazione dei Ricchi e Poveri

Intramontabili Ricchi e Poveri. Dopo aver conquistato il pubblico del più recente festival di Sanremo, Angela Brambati (76 anni) e Angelo Sotgiu (78 anni) sono pronti ad affrontare una nuova maratona di concerti e di esibizioni. Di assentarsi dalle scene, i due artisti non ne vogliono proprio sapere. A maggior ragione ora che, attraverso i social network, stanno conoscendo una nuova popolarità anche tra i giovanissimi. Pensare al ritiro? "Mai. Finché ci divertiamo, la gente ci segue, e la salute ci assiste, andiamo avanti", hanno fatto sapere Angela e Angelo al Messaggero. Quanto alla pensione, peraltro, i due artisti hanno rivelato che al momento l'assegno loro dovuto sarebbe abbastanza magro: "Rispetto a quanto abbiamo versato, poco. Un migliaio di euro".

Così, i Ricchi e Poveri hanno già riempito la loro agenda di appuntamenti: ora ripartiranno in tour e prepareranno nuove iniziative. "Ci piacerebbe un musical. Stiamo cercando di capire a chi presentare il progetto. Poi prima o poi faremo un documentario", hanno confidato i due, riservando anche un pensiero al loro compianto collega Franco Gatti, storico componente del gruppo scomparso nell'ottobre 2022. "Lo portiamo sempre nel cuore". Dopo un centinaio di concerti all'anno, Brambati e Sotgiu non hanno alcuna intenzione di sedersi sugli allori. "Cantare è una festa, quello che ti toglie le forze è tutto quello che c'è prima di salire sul palco, i viaggi e le attese", hanno raccontato.

Amatissimi anche all'estero, i Ricchi e Povero sognano di tornare a esibirsi di nuovo in Russia, dove le loro canzoni sono popolari da decenni. Questo - hanno però ribadito al Messaggero - accadrà solo quando la guerra sarà finita. "Da quando c'è la guerra ci hanno invitato più volte ma non siamo mai andati. Amiamo i russi, ma andremo solo quando ci sarà la pace e dopo aver fatto un concerto prima a Kiev e poi a Mosca", hanno affermato. Il gruppo italiano, interprete di successi come Sarà perché ti amo, Mamma maria e Se mi innamoro, ha venduto nella sua carriera 22 milioni di dischi, realizzato 30 album e ancora oggi è uno dei più ascoltati sulle moderne piattaforme musicali in streaming.

Nei giorni scorsi, ospiti da Fiorello a Viva Rai2, Angelo e Angela si erano resi protagonisti di un fuori programma diventato subito virale e accompagnato dallo stupore dello stesso showman siciliano. "Sono sovversivi", aveva ironizzato il presentatore sbigottito, tra le risate generali.