"È il momento giusto...". Rod Stewart vende la sua musica per 100 milioni di dollari

Rod Stewart vende i diritti della sua musica. L’autore di grandi successi, come Maggie May e Da Ya Think I'm Sexy, ha deciso di cedere testi e musica delle sue canzoni, nonché alcuni diritti sul nome e sulla sua immagine all’Iconic Artists Group di Irving Azoff, una società entrata di recente nel mercato dei cataloghi musicali. A riportare la notizia il Wall Street Journal, secondo cui l’Iconic e Stewart avrebbero chiuso l’accordo per quasi 100 milioni di dollari.

La decisione di Rod Stewart

“Quest'anno segna il mio sessantesimo anniversario come cantante. È il momento giusto per vendere”, ha rivelato Rod Stewart che a 79 anni, vanta alle spalle ben sei decenni di carriera e 16 single “number one”. L’icona britannica del pop e del rock sta per lanciare sul mercato il suo 32esimo album, dal titolo Swing Fever, un omaggio all’era delle big band. Quest’estate, invece, concluderà una residence al Colosseum del Caesar's Palace di Las Vegas durata ben 13 anni con 200 show.

Per Stewart non ci sono dubbi: la Azoff è la scelta giusta e così ha spiegato: “Sono amico di Irving (Azoff) da un sacco di tempo. Abbiamo ammirazione e rispetto reciproco e sono certo che la mia musica è al sicuro con lui”. Non a caso, infatti, l’Iconic negli ultimi tre anni ha acquistato un buon numero di cataloghi; tra questi, i Beach Boys, Cher, Joe Cocker, Nat King Cole, David Crosby, Dean Martin, Linda Ronstadt, Graham Nash, e Stephen Stills.

Il mercato dei cataloghi musicali in continua espansione

La notizia delle vendite di Stewart arriva a meno di una settimana dall’accordo raggiunto dalla Sony per l’acquisizione della metà dei diritti del catalogo editoriale e discografico di Michael Jackson: un accordo da circa 600 milioni di dollari. Secondo Billboard e il New York Times si tratta, probabilmente, della più grande valutazione dei beni di un singolo musicista. Ma non è finita qui, perché iniziano a circolare indiscrezioni su un imminente accordo da un miliardo di dollari per la musica dei Queen.

Fino a questo momento, il record per i cataloghi musicali era di Bruce Springsteen con circa mezzo miliardo di dollari. Dopo di lui, Bob Dylan con 450 milioni. Tuttavia, in passato vendere il proprio catalogo musicale non era visto positivamente. Con gli anni, invece, molti artisti hanno adottato questa pratica, da Justin Bieber a Shakira a Justin Timberlake.