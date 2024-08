L'affondo di Morgan a Emma Marrone: pubblicata la canzone "Rutta" contro di lei

Ascolta ora 00:00 00:00

“ Volete la mia morte, farmi male non vi basta. Siete Inquisitori. Io cosa sono invece? ”, Morgan attacca i giornalisti "violenti" quelli che, a suo dire, vorrebbero la sua morte, ma a quanto pare o in un modo o nell'altro dà sempre modo alla stampa di scrivere.

L'attacco ad Emma Marrone

Questa volta il suo bersaglio è la cantante Emma Marrone "colpevole" secondo lui, di aver appoggiato la sua ex Angelica Schiatti, al centro di una storia di stalking portata alla luce dalla giornalista Selvaggia Lucarelli che ha pubblicato i messaggi che il cantante avrebbe inviato alla donna.

Angelica aveva avuto il sostegno di moltissime donne del mondo dello spettacolo, oltre che da colleghi e amici e tra queste proprio la cantante Emma Marrone, sempre in prima linea per difendere i diritti delle donne. Emma aveva scritto sui suoi social: “I n un mondo pieno di Morgan siate Calcutta “, riferendosi all'attuale fidanzato della Schiatti, il rapper Calcutta.

Morgan non ci sta

Ovviamente a Morgan non è andata giù la cosa e ha postato un messaggio con la foto di Emma scrivendo sotto: “ Mettete un like se volete che pubblichi ‘Rutta’, il mio nuovo singolo con testo di Emma Marrone. Forza, ancora una manciata di like e arriviamo al milione. Aggiornamento: avendo ovviamente superato il milione di like sarò costretto a postare ‘Rutta’, stamani, al canto del gallo ”.

E così ha fatto, pubblicando la canzone "Rutta" che, sempre secondo il cantante, avrebbe superato oltre il milione di like, cosa impossibile da sapere con certezza, visto che lui stesso ha bloccato le visualizzazioni dei like.

La canzone