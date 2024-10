Morto Liam Payne, ex degli One Direction. Suicidio o droga?

Ascolta ora 00:00 00:00

Liam Payne, 31enne diventato famoso con la boyband One Direction, è morto dopo essere caduto dal terzo piano di un albergo di Buenos Aires. Lo ha reso noto la polizia argentina. Il caso è già un mistero.

Secondo La Nacion, nel pomeriggio di mercoledì 16 ottobre la polizia della stazione 14B di Buenos Aires ha ricevuto una richiesta di intervento a causa di un uomo aggressivo, forse sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti che stava dando segnali di escandescenza. Quando sono arrivati sul posto, gli agenti hanno trovato il corpo di Payne riverso in strada. Il volo è stato di circa 15 metri ed è risultato mortale. Adesso bisogna capire se si sia trattato di un incidente o se il cantante inglese si sia tolto la vita. "Purtroppo aveva lesioni gravissime e abbiamo dovuto constatare la morte, non c'era possibilità di rianimazione", ha riferito a El Tiempo il personale di soccorso giunto sul posto.

Nati da XFactor inglese nel 2010 grazie all’intuizione di Simon Cowell, gli One Direction si sono sciolti definitivamente nel 2016. Però sono una delle band più famose della storia del pop. Nel 2014, secondo una lista stilata dal The Sunday Times, gli One Direction sarebbero la boy band più ricca della storia della musica britannica nel minor tempo, con un patrimonio di circa 14 milioni di sterline a testa, per un totale di 70 milioni; solo nel 2013, fra tour, dischi venduti e altre attività commerciali legate al loro lavoro, il gruppo avrebbe incassato più di 45 milioni di sterline.

Dopo lo scioglimento Nel 2016 Payne ha firmato un contratto da solista ma, al netto di alcuni singoli e poco altro, non ha raggiunto il successo che aveva prima. Adesso la sua morte è un mistero che rischia di aggiungersi ai tanti che hanno lastricato la storia della musica.