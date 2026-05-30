Nameless Festival torna a Lecco: 90mila presenze attese e un pubblico sempre più internazionale

Dal 30 maggio al 1° giugno il Centro Sportivo Bione di Lecco ospiterà il ritorno di Nameless Festival, uno degli appuntamenti musicali più importanti del panorama europeo. Tre giorni di concerti, cinque palchi e oltre 100 artisti daranno vita a un evento che punta a richiamare circa 90mila persone provenienti da tutto il mondo, confermando il ruolo del festival come uno dei principali motori turistici e culturali del territorio. L'edizione 2026 segna un momento particolarmente significativo nella storia della manifestazione, dopo anni di crescita e affermazione internazionale, Nameless torna infatti a Lecco, la città dove tutto ebbe inizio nel 2013. Un ritorno alle origini che rappresenta molto più di un semplice cambio di location, trasformando il Lago di Como in una destinazione musicale di riferimento a livello internazionale.

Un fenomeno globale che porta il mondo a Lecco

I numeri raccontano l'evoluzione di un festival che in poco più di dieci anni è passato da 9mila a 90mila presenze. Oggi Nameless richiama pubblico da tutta Italia, dall'Europa e dagli Stati Uniti, consolidando una vocazione internazionale sempre più marcata. Oltre il 20% dei biglietti viene infatti acquistato all'estero e, tra questi, circa la metà proviene dagli Stati Uniti. Un dato che testimonia la capacità dell'evento di attrarre visitatori da mercati tradizionalmente difficili da conquistare per le manifestazioni italiane. L'impatto sul territorio è altrettanto rilevante. Dalla sua nascita, il festival ha generato una ricaduta economica stimata in circa 11 milioni di euro, contribuendo alla crescita di comparti come ospitalità, ristorazione, trasporti e commercio locale. Secondo una ricerca realizzata da Airbnb, durante il periodo del festival le ricerche di alloggi nell'area hanno registrato un aumento superiore al 100% rispetto all'anno precedente.

Calvin Harris torna in Italia dopo 13 anni

Grande attesa per gli headliner dell'edizione 2026. Sul palco principale, il Ploom Stage, saliranno alcuni dei protagonisti più importanti della musica elettronica mondiale. Tra gli eventi più attesi c'è senza dubbio il ritorno di Calvin Harris, che ha scelto proprio Nameless Festival per esibirsi nuovamente in Italia dopo 13 anni di assenza. Il dj e produttore scozzese sarà protagonista sabato 30 maggio insieme a Sonny Fodera, Kasablanca, Swimming Paul, Astrality e Stylophonic. Domenica 31 maggio sarà invece la volta di John Summit, affiancato da HALŌ, Pendulum, Goodboys, Mesto, Conrad Taylor, DEMETRA & BIANCA e Kiss'N'Fly. La chiusura, lunedì 1° giugno, sarà affidata a FISHER, uno dei nomi più influenti della scena house contemporanea, accompagnato da Chris Lorenzo, ZAPRAVKA, Merk & Kremont, Tony Romera, MPH e Qobra. A rendere ancora più speciale il programma contribuirà "Less Names", il format a sorpresa che ogni giorno porterà sul palco principale artisti non annunciati.

Cinque palchi per raccontare tutte le anime della musica contemporanea

L'offerta musicale si svilupperà attraverso cinque diversi palchi, pensati per rappresentare le molteplici sfaccettature della scena contemporanea. La Nameless Tent sarà dedicata all'universo elettronico, bass e drum & bass con artisti come Andy C, Netsky, Hybrid Minds, SVDDEN DEATH, Ray Volpe e Liquid Stranger. La Garnier Fructis Arena ospiterà invece rap, urban e pop con protagonisti come Sarah Toscano, CLARA, Il Pagante, Nerissima Serpe, Bello Figo e FUCKYOURCLIQUE. La Red Bull Energy Zone sarà il punto di riferimento per la house music e la club culture internazionale, grazie alla presenza di artisti come Todd Terry, Nic Fanciulli, Mousse T, HoneyLuv, The Shapeshifters, Frank Storm e Mason Collective, oltre alle collaborazioni con realtà iconiche come Defected, Glitterbox e CRUNCH. Completa il programma l'Heineken Stage, uno spazio aperto ai partecipanti che potranno prenotare uno slot ed esibirsi direttamente in consolle.

La città si accende con la Lake Como Music Week

Per la prima volta il festival sarà preceduto dalla Lake Como Music Week, una rassegna diffusa che dal 28 maggio al 1° giugno coinvolgerà il centro di Lecco con incontri, showcase, side event e momenti di approfondimento a ingresso gratuito. Guidata dal giornalista Damir Ivic, l'iniziativa proporrà appuntamenti dedicati ai temi della musica e della cultura contemporanea. Tra gli ospiti figurano la scrittrice Giulia Blasi, l'attivista e content creator Carlotta Vagnoli, il producer EDMMARO, l'ingegnere del suono di Jovanotti Leonardo Beccafichi, conosciuto come Fresco, e Tommaso Colliva dei Calibro 35, che racconterà il lavoro svolto per la cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina.

Un festival pensato per il pubblico

L'edizione 2026 conferma la volontà degli organizzatori di rendere l'esperienza sempre più accessibile e confortevole. L'intera area sarà cashless, con pagamenti effettuabili esclusivamente tramite carte e dispositivi elettronici. Saranno inoltre disponibili gratuitamente navette dedicate, punti acqua distribuiti in tutta l'area e numerosi food point con proposte che spaziano dalla pizza ai burger, fino a opzioni vegetariane, vegane e gluten free. Per facilitare gli spostamenti nasce anche la collaborazione con Discovera e Trenord, che consentirà di acquistare in un'unica soluzione il biglietto del festival e quello ferroviario da qualsiasi stazione della Lombardia. Nelle notti dell'evento sarà inoltre attivato un treno straordinario per Milano Garibaldi.

Una crescita continua premiata dal pubblico

A confermare il successo della manifestazione sono anche gli indici di soddisfazione registrati tra i partecipanti. Il 93% del pubblico dichiara di voler acquistare nuovamente un biglietto per l'edizione successiva, mentre l'82% assegna valutazioni alte o molto alte all'esperienza complessiva del festival. Anche i servizi ricevono giudizi particolarmente positivi, con il 77% degli spettatori che esprime un livello di soddisfazione elevato.

Numeri che raccontano ladi Nameless Festival da evento locale a fenomeno internazionale e che spiegano perché, per tre giorni, Lecco si prepari a diventare una delle nuove capitali europee della