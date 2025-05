Nazisti dell'Illinois: un live ad alto voltaggio

Ascolta ora 00:00 00:00

Trent'anni di carriera non sono pochi, portati avanti senza l'ansia che il mercato a volte-spesso impone, con date, vita sotto i riflettori, una popolarità febbrile magari posticcia, di plastica, a scapito della qualità. I Delta V, gruppo che dalla metà degli anni Novanta ha segnato la scena dell'elettronica italiana col suo stile inconfondibile, non fanno certo parte di questa categoria.

Ma, per loro, festeggiare tre decenni insieme, perché no, una bella occasione per ripartire. Un giro di boa, per fare il punto e riprendere il largo. Ed eccoli ieri sera al "Bellezza" di Milano, sala-teatro sold out, pubblico impegnato, memore delle loro belle canzoni, per fare alcuni esempi: dalla cover di "Se telefonando" a "Un'estate fa" (un singolo che è rimasto nelle classifiche per più di venti settimane) ad "Adesso e mai". Appuntamento programmato nell'ambito del tour celebrativo, titolato "Nazisti dell'Illinois".

Una serata molto potente, in cui la band, in una situazione "live" mostra un altro volto, quello di chi dal palco è in grado di garantire uno show suggestivo ad alto voltaggio facendo rammentare sonorità e gruppi, come Massive Attack, per dirne solo uno. Ieri sera la formazione: Carlo Bertotti (synth e basso), Flavio Ferri (chitarra e synth), Marti (voce), Nicola Manzan (chitarra e violino), Simone Filippi (batteria). Curiosità: per una buona parte dello spettacolo, sulla scena è rimasto anche un cane, che ha provocato una certa ilarità fra il pubblico. "Live" partito a effetto con il coinvolgente "L'inverno e le nuvole" e poi avanti così, sedici brani in scaletta, uno dietro l'altro senza pause, in un'atmosfera a tratti anche psichedelica, complici gli effetti luminosi.

L'incipit di uno dei pezzi, "Disturbano", è la voce del regista Nanni Moretti, dopo il suono e i ritmi vorticosi.

"In questo live, oltre al brano Nazisti all'Illinois, pezzi tratti dai nostri album precedenti, ma in una veste completamente rinnovata - avevano dichiarato i Delta V - Abbiamo costruito la scaletta come farebbe un Dj, mixando i nostri brani con campionamenti e sequenze ispirati agli artisti e ai generi che ci hanno influenzato nel tempo, oltre alle nostre canzoni più note, anche pezzi dei primi album che non suonavamo da anni" (prossime date: oggi sono a Nimis al Lupus in fabula, il 18/5 allo Spazio Kor di Asti, il 23 maggio a Vignola (Modena); Santomato a Pistoia il 30 maggio e Ooomh a Guardistallo-Pisa il 31 maggio.