"Nessuna autorizzazione da parte mia", Madame accusa di plagio Duna Sanchez

Durissimo sfogo social di Madame contro la cantante spagnola Duna Sanchez rea, secondo le accuse dell'artista italiana, di aver plagiato il brano Il bene nel male, presentato all'edizione di Sanremo 2023. Parlando con i propri fan, Francesca Calearo, in arte Madame, ha affermato di non aver dato alla collega iberica alcuna autorizzazione a prendere parti della sua canzone.

Plagio "a modino"

Condividendo in una storia su Instagram Capricho, canzone di Duna Sanchez, Madame ha commentato: " Plagio fatto a modino, forse avrei cambiato giusto due o tre notine, o anche una parolina, o magari la base, comunque per tutti gli amici che me l'hanno fatto notare non c'è nessuna autorizzazione quindi si tratta di un plagio vero e proprio ".

All'interno del testo si notano, in effetti, delle similitudini più che evidenti. Ascoltando la canzone dell'artista spagnola la memoria va subito a Il bene nel male di Sanremo 2023, fra l'altro il primo singolo estratto dal disco "L'amore". A far notare le somiglianze sono stati alcuni follower e amici di Madame, che hanno avvisato la cantante dell'accaduto. Madame ha subito chiarito: il plagio c'è tutto e lei non ha dato alcuna autorizzazione a Duna Sanchez.

Da qui la forte reazione del popolo del web, che ha accusato la cantante spagnola di plagio su varie piattaforme social, fra cui YouTube, dove i commenti sotto a Capricho sono stati durissimi e molto accesi. Segnalazioni di plagio sono stati inoltrate un po' su tutti i social network. "Complimenti, hai rubato benissimo" , è solo una delle frasi rivolte contro la Sanchez. E "Mai sentito un plagio così evidente... ma tutto a posto?".

Ora cosa succede?

Al momento tutto tace da parte della cantante spagnola Duna Sanchez, che non ha replicato alle accuse. L'artista, che vanta un account Instagram con 50mila follower, ha dei video che raggiungono anche 10mila visualizzazioni. Sembra impossibile che lei e i suoi collaboratori abbiano commesso un errore tanto grave. In questo caso, stando alle accuse di Madame, si tratta di più di un campionamento di parte del brano: il plagio sarebbe conclamato.

Pare molto probabile che nelle prossime ore la cantautrice e rapper italiana decida di prendere provvedimenti, denunciando il caso a chi di dovere.