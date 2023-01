Nina Zilli è incinta: ma lo "spoiler" sulla gravidanza fa arrabbiare la cantante

Nina Zilli, la nota cantante, è incinta e arrabbiata. Già, perché avrebbe voluto decidere lei stessa, com’è giusto che sia, quando dare l’annuncio della sua gravidanza. Invece, la lieta novella è stata data in anteprima durante una diretta su Instagram da Fiorello e Fabrizio Biggio. La coppia del programma “Viva Rai2” ha lanciato lo scoop lasciandosi sfuggire il ‘segreto’ riguardante la Zilli e il suo compagno Danti. La cantante ha poi confermato la notizia sui social, sfogandosi e togliendosi un sassolino dalla scarpa.

Lo sfogo su Instagram

Sul suo profilo Instagram, la 42enne ha scritto, commentando un video sarcastico condiviso con il compagno: "Questo è uno dei motivi per cui annunciare una gravidanza dovrebbe essere una scelta personale! Come ci si permette di dire una cosa simile al posto dei diretti interessati? Lascio a voi i commenti qui sotto, potete ringraziare Biggio insieme a noi" . Nel video in questione, la coppia se la prende con Biggio per ciò che ha detto, con tanto di immagini del momento in cui il comico aveva dato la notizia. "Avrei voluto dirlo a voi, la mia famiglia virtuale, alla mia famiglia lavorativa (non lo sapeva ancora nessuno) e anche a quei cari amici che non avevo ancora visto, in un altro modo. Con la gioia di stupirvi, con la gioia di chi finalmente si toglie un piccolo segreto dal cuore e gioisce fortissimo per averlo condiviso con chi ama di più" , ha poi continuato la cantante piacentina.

Il messaggio ai paparazzi