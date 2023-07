Operata d'urgenza: cosa è accaduto alla cantante Fiordaliso

Marina Fiordaliso operata d'urgenza nella notte a causa di una peritonite. A dare la notizia la stessa cantautrice italiana che ha condiviso sulla propria pagina Instagram una foto che la ritrae poco dopo l'intervento, informando in questo modo i suoi fan.

Il ricovero urgente

Una brutta nottata per l'artista, che ha accusato un attacco di peritonite. Si tratta di una grave infiammazione di natura batterica che interessa la cavità addominale. Molto spesso, come causa principale, c'è la perforazione interna del tratto gastrointestinale. È una condizione molto dolorosa, che richiede un trattamento immediato. Fra i sintomi abbiamo dolore intenso, febbre alta, nausea e vomito. La terapia è chirurgica, motivo per cui la cantante ha avuto necessità di sottoporsi a un intervento eseguito in urgenza.

Secondo quanto spiegato dalla stessa Fiordaliso, i sintomi sono comparsi nella notte tra il 30 giugno e l'1 luglio. Quando i dolori si sono fatti insopportabili, compreso di trovarsi di fronte a qualcosa di serio, non ha potuto fare altro che recarsi in ospedale. L'operazione, in ogni caso, è andata a buon fine. Tanto che, uscita dalla sala operatoria, l'artista è riuscita a scattarsi una foto per informare i suoi follower della sua disavventura. " Essere operata d'urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla! ", è stato il suo ironico commento.

I concerti in programma

L'attacco di peritonite è arrivato poco tempo dopo che la cantautrice aveva annunciato un tour di suoi concerti per tutto lo Stivale. Che ne sarà ora di quegli eventi musicali? Saranno cancellati? Tutto dipende dalla ripresa di Fiordaliso, che adesso si trova in fase di degenza e deve recuperare le forze dopo l'intervento.

A chi le ha chiesto notizie, la cantante ha risposto: "Non mollo nemmeno morta ". E, ancora: " Non preoccupatevi, tanto torno presto…peggio per voi ". Insomma, le premesse sono buone. Fiordaliso ha risposto in modo vivace ai suoi follower, dimostrando di avere una bella tempra.

Il sostegno del mondo della musica