L’altro giorno, chiudendo la settimana della Pennicanza su Rai Radio2 con Fabrizio Biggio, Fiorello ha detto che «il 5 giugno finiamo, sono stati riconfermati tutti i programmi radio... tranne il nostro ». Naturalmente l’unico che ha il potere di non riconfermarsi è solo Fiorello visto che un programma come La Pennicanza garantisce un valore aggiunto difficilmente eguagliabile da nessun altro e quindi insostituibile. Insomma finisce una stagione che lo ha confermato come un mattatore assoluto. E Fiorello non fa nulla per essere mattatore. Lo è e basta, per doti innate, per esperienza e anche per la totale mancanza di arroganza. Anche per questo riesce a dire qualsiasi cosa senza risultare mai offensivo, esattamente come accadeva ai grandi comici e ai grandi umoristi di qualche decennio fa, diciamo da Vianello a Tognazzi a Manfredi, tutti in grado di graffiare con eleganza senza indignare, senza offendere. È un talento oggi ancora più prezioso, visto che le forche caudine del politically (s)correct hanno anestetizzato la comicità spegnendo ogni fuoco ironico.Quindi, nell’ormai tiepidissimo fuochino consentito agli showman dalle sovrastrutture woke , Fiorello brilla perché lui non è cambiato di una virgola. È rimasto quello di prima, a dimostrazione che ai veri mattatori è solo il talento a dare le regole. A quasi tutti gli altri sono l’opportunismo o la convenienza.
"La Pennicanza" resta libera
Naturalmente l’unico che ha il potere di non riconfermarsi è solo Fiorello visto che un programma come La Pennicanza garantisce un valore aggiunto difficilmente eguagliabile da nessun altro e quindi insostituibile
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