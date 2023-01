Maglie trasparenti e stivaloni: sarà questa la “moda Sanremo” della Ferragni?

L'annuncio delle maison che vestiranno Chiara Ferragni sul palco di Sanremo è stato vissuto da molti come qualcosa di straordinario, un evento nell'evento. Certo, l'influencer ha senz'altro contribuito ad aumentare l'hype con il sondaggio condiviso sui social ma, essendo volata a Parigi per le prove abito, i nomi nella rosa erano già molto pochi e pressoché scontati prima ancora lei confermasse la scelta di Schiaparelli e Dior.

Scegliere l'eleganza del Made in Italy, forse, era troppo scontato per lei. Così come scegliere abiti di giovani emergenti, quegli stessi giovani che l'imprenditrice digitale esorta a non arrendersi per poi, però, scegliere e pubblicizzare sempre e comunque le grandi casi di moda. Sarebbe stato un bel messaggio da mandare, soprattutto da un palco nazionalpopolare come quello del festival di Sanremo, ma anche stavolta sarà per la prossima per l'influencer.

Ovviamente, Chiara Ferragni non ha rivelato quali saranno gli abiti che indosserà al teatro Ariston, ma se le premesse sono quelle già viste in passato, e nelle ultime ore sui social dell'influencer, in tanti sono già pronti a storcere il naso. La moda è arte e come tale va considerata ma partendo da questo presupposto ci sono dei paletti che, su un palco come quello di Sanremo, andrebbero rispettati. Schiaparelli sembra essere un brand molto amato di Chiara Ferragni, come dimostrano i vari post "supplied" condivisi sui social dall'influencer. L'obiettivo del brand fondato dalla sarta di origini italiane (naturalizzata francese) Elsa Schiaparelli, rilanciato da Diego Della Valle (con il quale Chiara Ferragni è in ottimi rapporti come dimostra la presenta dell'influencer nel Cda di Tod's), sembra essere quello di provocare. Non si spiega in altro modo la maglia in tulle fatta indossare a Chiara Ferragni a Parigi, in cui i capezzoli erano coperti da due bottoni dorati, unico elemento a nascondere la nudità. A quello sono seguiti anche altri post con indumenti provocatori e, per alcuni versi esagerati.

L'ultimo poche ore fa, quando Chiara Ferragni ha indossato un paio di stivali Schiaparelli incapaci di passare inosservati, con una zeppa che sfiora i 30 cm d'altezza e la conformazione del piede, con tanto di dita dorate. Improbabile che quelle scarpe vengano indossate dall'influencer sul palco del festival di Sanremo ma tutto questo dà la misura di quello che Chiara Ferragni ama di questa maison. Per altro, alle sfilate di Parigi di queste ore, proprio all'evento di Schiaparelli, Chiara Ferragni si è presentata con un body a maniche lunghe e un paio calze. "Hai scordato i pantaloni?", è il commento più frequente sui social.

Il pensiero di tanti è che la moglie di Fedez voglia far parlare di sé, anche magari tirandosi dietro qualche critica. Ma non sarebbe stato meglio scegliere una maison del calibro di Versace, con la quale ha sempre avuto un rapporto stretto e di amicizia, che oltre a essere una delle bandiere del Made in Italy è anche un esempio di eleganza e stile in tutto il mondo? Sarà anche nazionalpopolare, ma Sanremo è Sanremo e come tale va rispettato. Si spera.