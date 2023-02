“Chiedetelo a lui”. Disastro in conferenza stampa a Sanremo per Ferragni

Prima conferenza stampa e primi momenti di imbarazzo per Chiara Ferragni, che ha dimostrato in modo pratico il motivo per il quale nei giorni scorsi fosse così tesa e nervosa per la partecipazione al festival di Sanremo. Finora, per quanto nel nostro Paese sia stata idolatrata e divinizzata da più parti, è sempre stata una comprimaria, una comparsa in secondo piano alla quale non veniva chiesto niente di più di qualche sorriso. Ha costruito la sua carriera e la sua immagine su video precostruiti e su dirette da lei direttamente gestite. Ora che è fuori dalla sua comfort zone sta mettendo in mostra tutti i suoi limiti, come temeva chi la venera e come sperava chi la contesta.

Sono soprattutto almeno due i momenti in cui Chiara Ferragni ha balbettato e ha arrancato. Il primo è stato quando Paolo Giordano, giornalista de il Giornale, le ha chiesto conto dei testi misogini e violenti di suo marito. Il secondo, quando le è stato chiesto della Costituzione italiana. In entrambi i casi, Chiara Ferragni non ne è uscita bene. " Vorrei sapere, parlando di inclusività, rispetto, che cosa pensa, se ne avete parlato, dei testi che Fedez ha scritto quando magari non la conosceva ancora, che sono magari un po' sessisti e misogini, troppo rap sulla base di quello che sta succedendo oggi. Non so se ne avete mai parlato e se lei l'ha ripreso, l'ha rimbrottato, vi siete divertiti... ", domanda Paolo Giordano all'influencer, che evidentemente non era pronta a rispondere a questa domanda.

" È qui anche lui, ci sarà occasione per parlarne anche con lui. Stiamo parlando del Festival... ", risponde Chiara Ferragni, che ha probabilmente fatto finta di non capire che il giornalista le ha chiesto un suo pensiero sulle canzoni, non il pensiero del marito. Ed è questo che le ribadisce Paolo Giordano: " Io lo chiedo a lei... ". Balbettata la risposta del'influencer: " Ma... Io... Ehh... Nel senso... È giusto che risponda lui per questa cosa. Io sono qui a rappresentare me stessa non lui o la coppia ". E alla ulteriore domanda del giornalista, che sottolinea come sia interessante conoscere il suo pensiero, Chiara Ferragni si volta e ignora Paolo Giordano. Da sottolineare gli applausi di uno sparuto gruppo della sala stampa per la Ferragni, anche quando ha mancato di rispetto a un loro collega.