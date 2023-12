"Pensavo fosse ovvio...". Billie Eilish fa coming out

A soli 22 anni è già sul podio dei più grandi della musica contemporanea. Billie Eilish è, infatti, una tra le artiste più apprezzate dal pubblico, soprattutto dai più giovani. E soprattutto è una delle poche che ha scalato le classifiche grazie a uno stile unico e una voce intesa e fuori dal comune. Nel 2016 arriva alla ribalta con Ocean Eyes e nel 2019 il suo primo album arriva in cima alla top 200, diventando subito un gran successo. I critici musicali hanno più spesso parlato di un'artista fuori dagli schemi che, subito, ha riscritto la storia della contemporary music. È la cantante di maggior successo del XXI secolo, e tra i più premiati del panorama musicale globale nonostante la giovane età. Nel 2019 si è aggiudicata trentaquattro riconoscimenti, tra cui due American Music Awards, sei MTV Video Music Awards. Nel 2022 si aggiudica anche il Golden Globe e l'Oscar per No Time to Die per aver eseguito la canzone dell’ultimo film di James Bond. In questi giorni, però, la cantante non sta facendo parlare di sé solo per i suoi successi.

Billie Eilish non ha mai sentito l'esigenza di uscire allo scoperto. Lo ha fatto recentemente nel commentare un’intervista che ha rilasciato a Variety, in cui tra le pagine del magazine americano ha rivelato di essere attratta dalle donne. " Pensavo fosse ovvio ”, ha ribattuto. Le ultime dichiarazioni della cantante sono arrivate dal carpet del Variety Hitmakers. “ Io vivo la mia sessualità con tranquillità. La vivo in questo modo anche prima di parlarne nell’intervista" , ha rivelato. "Non ho mai avuto problemi. Mi sono confessata con spontaneità e naturalezza dando per scontato che chi mi segue sapesse già tutto. Mi chiedo: ‘Perché non possiamo semplicemente esistere’?” .