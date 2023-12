Jovanotti "pensa positivo" da 30 anni. E ora si rasa a zero

Sembra essere un messaggio subliminale quello che Lorenzo Jovanotti ha voluto mandare ai suoi fan attraverso i social network nel giorno dei trent'anni della sua "Penso Positivo". Nelle scorse ore il cantante ha celebrato virtualmente il traguardo raggiunto dalla sua canzone e per farlo si è mostrato su Instagram con i capelli completamente rasati. " Si ricomincia, si riparte. Nuova vita ", ha detto Jovanotti nel video pubblicato sul web poche ore fa, in cui ha scherzato sul suo nuovo look insieme al suo amico e parrucchiere di fiducia.

I trent'anni di "Penso Positivo"

Il cambiamento estetico di Jovanotti coincide con una ricorrenza speciale per l'artista. Nel 1993 Lorenzo Cherubini scrisse "Penso positivo", un brano diverso dai precedenti nel quale, per la prima volta, si sbilanciava su tematiche importanti con forti prese di posizione ideologiche. La canzone venne inserita nell'album "Lorenzo 1994", uno dei più ascoltati e venduti di Jovanotti, e uscì nel 1994, ma per Jovanotti rimane indelebile il ricordo del momento in cui è nato il pezzo. " Penso positivo compie 30 anni. Avevo 13 anni e avevo già sentito gli scratches su alcuni dischi dei RUN DMC, avevo pure visto qualcuno farli in tv, ma quando ho visto Giorgio Prezioso mi è partita la brocca e è iniziato tutto ", ha scritto il cantante nelle storie del suo account Instagram condividendo un videoclip della sua canzone.

Jovanotti, perché si è tagliato i capelli

Jovanotti ha poi condiviso un reel, nel quale si è mostrato con la folta chioma e poi completamente rasato, dando il benvenuto a dicembre. Un nuovo mese per un nuovo inizio, sembra voler dire l'artista che da cinque mesi sta vivendo un periodo particolarmente difficile dovuto ai postumi dell'incidente, che ha avuto a luglio a Santo Domingo. "Come mi vedete?" ha scherzato su Instagram Cherubini, aggiungendo: "Era ora ci vuole, si ricomincia. Si riparte. Nuova vita". Poi Lorenzo Jovanotti ha condiviso un altro video, registrato alcuni anni fa, nel quale parla della gioia e del dolore: "Il dolore ti fa sentire che esisti, la gioia ti fa dimenticare che esisti, ti fonde con l'assoluto con gli elementi". La ripresa dal brutto infortunio sembra essere ancora complessa. Jovanotti sta portando avanti un intenso percorso di riabilitazione, ma i risultati tardano ad arrivare, come ammesso dal lui stesso alcune settimane fa. Lui, però, "pensa positivo" e festeggiando i trent'anni della sua canzone sembra volerlo dire a gran voce ai suoi follower, ma soprattutto a se stesso.