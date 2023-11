"Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi". La triste confessione di Jovanotti

" Non riesco ancora a camminare senza stampelle" . A quattro mesi di distanza dal brutto incidente Jovanotti torna a parlare del suo recupero, che si sta dimostrando più lento del previsto. Attraverso Facebook il cantante è tornato a comunicare con i suoi fan e si è mostrato un po' giù di morale nel parlare delle sue attuali condizioni di salute e dell'incertezza sul recupero fisico: " Non so quanto ci vorrà per rimettermi in piedi, nessuno lo sa, neanche gli ortopedici ".

Il 15 luglio scorso, quattro mesi fa, Lorenzo Cherubini in arte Jovanotti è stato vittima di un terribile incidente mentre si trovava in sella alla sua bici a Santo Domingo. Il cantante stava facendo il giro dell'isola quando ha preso un rallentatore del traffico a velocità sostenuta, schiantandosi a terra. L'impatto con l'asfalto è stato talmente violento da provocargli la rottura della clavicola e del femore oltre ad altre escoriazioni minori. Operato d'urgenza dai medici locali, Jovanotti è rientrato in Italia solo un mese dopo l'incidente e i medici italiani non gli hanno prospettato un recupero rapido come si sarebbe aspettato.

Come sta Lorenzo Jovanotti

Negli ultimi mesi l'artista ha aggiornato spesso i suoi follower sulle sue condizioni di salute, ma negli ultimi tempi Jovanotti era sparito dal web. Tornato nelle scorse ore, il cantante ha parlato apertamente degli scarsi progressi fatti: " Non cammino ancora senza stampelle ma conto per dicembre di cominciare. Per ora sto appoggiando il piede e fa male. I muscoli fanno male... e anche la spalla buona, che a forza di camminare con le stampelle, mi fa malissimo ". Secondo quanto riferito da Jovanotti, i mesi con le stampelle potrebbero essere ancora molti a causa di un errore commesso dai medici dominicani, che si sono dimenticati di allineare il femore: " Gli ortopedici mi fanno delle previsioni ma io dopo le smentisco. Tra un po' dovrò operarmi per togliere la placca alla clavicola perché si sta staccando. Ho fatto un gran casino, rido per non piangere ".

