Phil Collins ricoverato in ospedale: "Voci allarmanti". Cosa è successo e come sta il cantante

Tre anni dopo l'addio alla scena musicale Phil Collins torna protagonista della cronaca per i suoi problemi di salute. Il cantautore britannico, 74 anni compiuti lo scorso gennaio, è ricoverato in ospedale per un intervento programmato da tempo, ma secondo i media americani l'operazione chirurgica avrebbe avuto gravi conseguenze per Collins e tra i fan è scattato l'allarme.

I problemi di salute di Collins

Da anni il frontman dei Genesis lotta contro gravi problemi fisici dovuti a una lesione spinale subita nel 2007, che gli ha causato gravi danni ai nervi. Negli ultimi cinque anni la sua mobilità si è notevolmente ridotta e nel docufilm "Phil Collins: Drummer First" il figlio Nicholas aveva raccontato: " Ha subito una seria operazione al collo. È stato difficile vederlo affrontare tutto questo, ma ha sempre mantenuto una grande forza d'animo" . Pochi mesi fa, intervistato da Mark Blake di MOJO, Collins aveva confessato: " Continuo a pensare che dovrei scendere in studio e vedere cosa succede ma non ne ho più voglia. Il fatto è che sono stato male, intendo molto male..." . Il cantautore inglese non ha dato un nome ai suoi problemi di salute - resi più complicate dalla diagnosi di diabete ricevuta del 2017 - ma il recente ricovero in ospedale ha fatto credere ai suoi fan che la situazione fosse peggiorata drasticamente.

Le voci dal web e l'intervento

" È ricoverato in un hospice ", hanno riferito alcuni media americani - tra cui il sito Tmz - riportando voci dal web che parlavano di un ricovero improvviso di Collins in una struttura specializzata nell'assistenza di malati terminali. Quando la notizia è diventata virale in rete e sui siti di informazione un portavoce di Phil Collins è intervenuto per smentire le voci allarmanti. " Phil è stato effettivamente ricoverato, ma solo per un'operazione programmata al ginocchio. Non c'è alcun aggravamento improvviso delle sue condizioni di salute ". Nonostante le rassicurazioni la preoccupazione dei fan rimane.

Diciamo che è un po' più fermo di quanto è sempre stato. Anzi, è immobile"

Già nel 2023 l'amico e collega Mike Rutherford, in un'intervista rilasciata a "BBC Breakfast", aveva creato il panico, sostenendo che Collins fosse quasi paralizzato. ", dichiarò il bassista dei Genesis.