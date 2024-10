Piero Pelù rinvia il tour: "Imposto il riposo forzato". Cos'ha

Ascolta ora 00:00 00:00

I fan di Piero Pelù dovranno pazientare ancora qualche mese: l'appuntamento con il tour programmato dal cantautore italiano nato a Firenze 62 anni fa slitta direttamente al 2025 per problemi di salute. Lo hanno stabilito i medici che gli hanno imposto riposo assoluto per provare a risolvere una problematica che lo ha colpito già altre volte in passato, ossia alcuni disturbi alle orecchie.

Il post sui social

Sui propri account ufficiali, nel primo pomeriggio di venerdì 25 ottobre la notizia che i fan non avrebbero voluto leggere. " Ciao a tutti. Pare che ci risiamo… gli otorini mi hanno visitato e mi hanno imposto il riposo forzato: il mio duello con i fot... acufeni continua ma voi sapete che io ho la pellaccia e la testaccia dure e non mi arrendo mai" . L'appuntamento con i possessori dei biglietto del "Deserti tour" è dunque rimandato alla primavera del 2025. Subito dopo una nota di ringraziamento Pelù l'ha dedicata a "Friends and Partners, tutti i club, i mitici Bandidos, lo staff in tour e naturalmente tutti voi che avete già comprato i biglietti per l'amore che mi trasmettete ogni volta" . Quella che viene definita "la festa nei club" è stata rimandata "a d aprile/maggio '25 e preparatevi che sarà più potente che mai! Vi voglio bene. A presto ".

Il calendario del tour

Secondo le nuove indicazioni, il cantautore fiorentino ripartirà il 14 aprile 2025 dai Magazzini Generali di Milano, il 23 aprile sarà di scena al Padova Hall, il 29 aprile a Largo Venue di Roma, il 2 maggio alla Casa della Musica di Roma, il 4 maggio a Modugno (Bari) al Demodè Club, l'8 maggio all Hiroshima Mon Amour di Torino, l'11 maggio all'Estragon Club di Bologna per concludere le date il 16 maggio al Viper Theatre di Firenze.

Cos'è l'acufene

Quando si parla di acufene si intende un disturbo che colpisce l'orecchio che si manifesta con " una percezione sonora per lo più a tonalità acuta (simile a un fischio, a un ronzio o a uno scampanellio) seppur in assenza di rumori esterni", spiegano gli esperti di Humanitas. Le cause possono essere molteplici e nascere all'interno dell’orecchio (otogene), oppure possono dipendere da fattori esterni all’orecchio quali l'esposizione a suoni molto elevati, stress e nei casi più gravi anche a danni neurologici e problemi cardiovascolari.

Il precedente del 2023

La problematica di cui soffre, come detto, non è una novità: già nel giugno 2023 aveva dovuto rinviare i suoi concerti per uno choc acustico tant'é dicendo che " le orecchie da rocker devono riposare ".

Ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie. Questo ha acutizzato gli acufeni, rendendoli molto aggressivi

Un paio di mesi dopo aveva spiegato quale fosse stata la causa scatenante di quel malessere. "", peggiorando una patologia di cui era già a conoscenza.