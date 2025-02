La pietra sul testo di Bella Stronza: ecco perché Fedez ha scelto questo minerale

L'immagine pubblicata da Fedez su YouTube

Ha destato grande curiosità l'immagine di una pietra posizionata sopra al testo scritto di Bella Stronza, canzone eseguita da Fedez e Marco Masini all'edizione di Sanremo 2025. Si tratta della cover scelta per la copertina del brano, dunque deve necessariamente avere un significato di qualche tipo che ancora sfugge al pubblico. Pare che a sceglierla sia stato proprio il rapper milanese: cosa avrà voluto comunicare?

Bella Stronza è una canzone che ha fatto molto discutere, prima di tutto per il suo contenuto, e poi per i vari riferimenti che poteva nascondere. Qualcuno ha voluto vederci un attacco indirizzato all'ex moglie di Fedez, Chiara Ferragni, per altri, specie dopo le rivelazioni scottanti di Fabrizio Corona, si è trattato di un brano dedicato alla presunta amante del rapper, Angelica Montini.

Detto questo, che significato ha la pietra? Partiamo subito con l'identificarla: si tratta di un minerale chiamato fluorite. A attirare l'attenzione sono le sue incredibili sfumature che dal trasparente virano al bianco, al viola e al verde chiaro. La fluorite è un minerale composto da fluoruro di calcio, ed è nota per essere il più importante dei minerali fluorurati. Sono tanti i significati che vengono dati a questa pietra. Oltre ad essere bellissima, infatti, la fluorite viene associata alla cura, sia mentale che fisica. Promuove infatti la chiarezza mentale, alleviando i tormenti legati alle emozioni, e favorisce l'equilibrio emotivo. Proprio per questa ragione Fedez potrebbe aver scelto proprio questo minerale.

Secondo gli studiosi di cristalloterapia, la fluorite aiuta a tirare fuori le emozioni represse, a comprenderle e ad accettarle, fino alla loro eliminazione.

La fluorite viene spesso trovata acome matrice nei filoni idrotermali di temperatura media ed alta.

La si può reperire nelle cavità delle rocce metamorfiche e magmatiche che contengono molta silice. Questoè presente anche nelle rocce sedimentarie, ma può formarsi anche tramite sublimazione di vapori vulcanici.