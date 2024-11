Pino Daniele “Again”: il ritorno che fa sognare

Ascolta ora 00:00 00:00

Pino Daniele torna con Again, l’inedito presentato oggi in anteprima assoluta allo stadio Maradona di Napoli, poco prima del calcio d’inizio di Napoli-Roma. Il singolo apre le celebrazioni per i 10 anni dalla scomparsa e i 70 dalla nascita del leggendario cantautore partenopeo, accompagnato da un videoclip che lo ritrae al lavoro nel suo studio. “Suonare in una dimensione intima e acustica era ciò che Pino preferiva e Again per lui era pronta così. Noi – raccontano Sara e Alessandro Daniele – gli abbiamo dato solo una leggera rimasterizzata”. Da venerdì 29 novembre, Again sarà disponibile in radio e sulle piattaforme digitali, un regalo prezioso per i fan e per la memoria di un artista eterno.

Il brano

Again, scritto nel 2009, è un brano di rara bellezza che cattura l’essenza più autentica di Pino Daniele. Con una fusione unica di radici partenopee, il brano trasforma emozioni intime in un linguaggio musicale universale, capace di toccare il cuore di chi ascolta. Prodotto e arrangiato dallo stesso Pino, Again è stato registrato tra Roma e Grottaferrata, mixato da Tommy Vicari e masterizzato nel 2024 da Pino “Pinaxa” Pischetola. La sua intensità sonora e la ricchezza emotiva rendono questa canzone un viaggio profondo e coinvolgente. Pubblicato per celebrare i 70 anni dalla nascita e i 10 dalla scomparsa dell’artista, il brano porta il marchio “70/10 Anniversary”, un tributo alla straordinaria eredità musicale di Pino Daniele.

I progetti per il futuro

Di materiale inedito ce n’è ancora moltissimo: "Pino era perennemente in studio, fortunatamente abbiamo tanto materiale, alcune cose pronte, altri demo, poi bisognerà capire cosa pubblicare rispettando l'artista", spiegano i figli di Pino Daniele. Si ipotizza persino un duetto virtuale. Secondo quanto dichiarato, alcuni brani potrebbero essere adatti per essere interpretati insieme ad amici, ma al momento è prematuro parlarne. È invece già confermato che, il 19 marzo, giorno in cui sarebbe stato il suo 70esimo compleanno, uscirà un docufilm sulla sua carriera diretto da Francesco Lettieri, e i figli hanno anticipato che quel giorno accadranno delle cose. I fratelli Daniele spiegano che l’intento non è solo ricordare una scomparsa, ma celebrare una rinascita, annunciando che da marzo saranno avviati diversi progetti per onorare l’eredità musicale di Pino.

L'ipotesi Sanremo

Anche Sanremo potrebbe rendere omaggio al cantautore: Ferdinando Salzano, amministratore delegato di Friends and Partners e amico storico di Pino, sottolinea che stanno valutando varie possibilità.

Salzano aggiunge che Carlo Conti, grande amico di Pino, potrebbe essere coinvolto, anche se non ci sono stati contatti ufficiali, e che sarebbe felice se fosse dedicato un momento alla carriera e all’importanza del cantautore, sempre più percepito come riferimento dai giovani artisti.