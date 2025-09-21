Priscilla Presley, la verità sul matrimonio di Lisa Marie con Michael Jackson: "Fu manipolata"

Priscilla Presley, moglie dell'indimenticabile Elvis, ha condiviso nuovi e intimi dettagli sul breve matrimonio tra la figlia Lisa Marie Presley e Michael Jackson, incluso il loro rapporto sentimentale e sessuale. Le rivelazioni arrivano dal suo memoir di prossima uscita, intitolato Softly, As I Leave You: Life After Elvis, da cui il quotidiano The Sun ha pubblicato alcuni estratti in anteprima.

"Ero sconvolta da quel matrimonio"

Nel libro, Priscilla rivela di essere rimasta "sconvolta" quando Lisa Marie, all’epoca poco più che trentenne, le annunciò che avrebbe sposato Michael Jackson, nel pieno degli anni ’90. " Ero inorridita dal matrimonio ", scrive la ex moglie di Elvis Presley, da cui ha avuto la sua unica figlia. " Le chiesi se tra loro ci fosse un rapporto fisico. Come molte persone perché non ne ero certa ". Lisa Marie, racconta Priscilla, rispose semplicemente: " Sì ".

"Non stava sposando mia figlia, ma la dinastia Presley"

Priscilla Presley non ha mai nascosto le sue perplessità su Jackson, che descrive nel libro come un uomo "manipolatore", molto diverso dall’immagine pubblica che proiettava. " Sapevo dentro di me che Michael non stava sposando Lisa Marie, stava sposando la dinastia Presley ", afferma l’autrice.

Secondo Priscilla, il cantante avrebbe cercato la vicinanza di Lisa Marie proprio mentre affrontava accuse di abusi su minori, dalle quali si è sempre dichiarato innocente. Lei crede che l’interesse per la figlia fosse anche una strategia per migliorare la sua immagine pubblica in un momento critico.

Un rapporto difficile e "bizzarro"

Il rapporto tra Priscilla e il suo famoso genero non fu mai semplice. Lo definisce " bizzarro " e afferma che Jackson evitava il contatto con lei, preferendo passare il tempo con i bambini durante gli incontri familiari. Racconta anche che, in un’occasione, Lisa Marie le confidò che Michael voleva avere un figlio. Priscilla tentò di dissuaderla, chiedendole di aspettare. Due anni dopo, la coppia divorziò. Priscilla ammette di essersi sentita sollevata: " Potevo praticamente sentire Elvis tirare un sospiro di sollievo ", scrive.

La versione di Lisa Marie: "Era vergine quando ci siamo conosciuti"

Il memoir postumo di Lisa Marie Presley, From Here to the Great Unknown, pubblicato nel 2024 e curato dalla figlia maggiore Riley Keough, contiene a sua volta rivelazioni intime sul rapporto con Michael Jackson. " Mi disse che era ancora vergine ", scriveva Lisa Marie. " Penso avesse solo baciato Tatum O’Neal e avuto una simpatia per Brooke Shields, ma niente di fisico. Disse che anche Madonna aveva provato a sedurlo, ma non accadde nulla ".

Lisa Marie raccontava di essere stata inizialmente timorosa e incerta su come comportarsi. Ma fu Jackson a prendere l’iniziativa: " Quando decise di baciarmi per la prima volta, lo fece e basta. Fu lui a iniziare tutto. Quando le cose iniziarono ad accadere fisicamente, ne rimasi scioccata. Pensavo che avremmo aspettato il matrimonio, ma lui disse: "Io non aspetto!" "

Un’eredità complicata

Dopo la fine del matrimonio con Lisa Marie, Michael Jackson sposò Debbie Rowe, dalla quale ebbe due figli: Prince (oggi 28 anni) e Paris (27). Un terzo figlio, Bigi (23), noto in passato come Blanket, è nato da madre surrogata. Michael morì poi nel 2009, a 50 anni, per overdose da propofol.

Lisa Marie, prima di morire nel 2023 a 54 anni, aveva avuto quattro figli: Riley Keough e Benjamin (morto suicida a 27 anni nel 2020) con il primo marito Danny Keough, e le gemelle Harper e Finley (oggi 16 anni) con il quarto marito, Michael Lockwood.

Una storia tra amore, dolore e verità mai del tutto svelate

Le rivelazioni di Priscilla Presley

aprono una nuova finestra su uno dei matrimoni più discussi e sorprendenti degli anni ’90. Una storia d’amore che, secondo la madre di Lisa Marie, sarebbe stata segnata piùche dal sentimento.