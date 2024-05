"Problemi alla voce", e Bruce Springsteen rinvia i concerti a Milano

Brutte notizie per i fan di Bruce Springsteen, a causa di seri problemi alla voce, il cantautore e chitarrista statunitense è stato costretto a rinviare i concerti di Milano, previsti per le date 1 e 3 giugno. La notizia è stata data ufficialmente dal suo staff, che ha rilasciato un comunicato ufficiale sui canali social.

A quanto pare è da qualche giorno che il cantante riscontra dei problemi vocali. Nella serata di ieri, sabato 25 maggio, non ha infatti potuto esibirsi al concerto che avrebbe dovuto tenersi a Marsiglia. Ulteriori esami effettuati dai medici dell'artista hanno poi portato alla decisione di rimandare anche le tappe di Milano, dove Springsteen era molto atteso. I concerti nel capoluogo meneghino avrebbero dovuto tenersi presso lo stadio di San Siro. A subire il medesimo destino, molto probabilmente, anche il concerto previsto a Praga, presso il Lethany Airport. Dopo l'annuncio dei promoter degli eventi milanesi Live Nation e Barley Arts, non rimane che attendere la comunicazione delle nuove date. Sembra però che la tournée dovrebbe indicativamente riprendere il 12 giugno, cominciando da Madrid.

"Bruce Springsteen e la E Street Band posticiperanno gli spettacoli di Praga e Milano sotto indicazione del medico, il tour europeo negli stadi riprende il 12 giugno a Madrid" , si legge nel post pubblicato sull'account Facebook del cantanta. "Dopo il rinvio di ieri a Marsiglia a causa di problemi vocali, ulteriori esami e consultazioni hanno portato i medici a stabilire che Bruce non dovrebbe esibirsi per i prossimi dieci giorni. In quest’ottica sono necessari ulteriori rinvii per l’aeroporto Letnany di Praga (originariamente previsto per il 28 maggio) e per lo Stadio San Siro di Milano (originariamente previsto per l'1 e il 3 giugno). Le nuove date per questi spettacoli saranno annunciate a breve" , prosegue il comunicato.

I rimborsi

Chi non potesse, o non volesse, attendere le date sostitutive, può sempre fare richiesta di rimborso. Basta recarsi presso lo sportello dove si è effettuato l'acquisto del biglietto.

Si avrà tempo da mercoledì 29 maggio fino a domenica 20 luglio. Lo sfatt del cantante, in ogni caso, assicura che Springsteen si sta riprendendo bene per tornare davanti al pubblico in perfetta forma. Il primo appuntamento è a Madrid, il 12 giugno, presso il Civitas Metropolitan.