"Protagonisti" su Rtl 102.5, l'intrattenimento come si deve

Nel panorama più o meno omologato di tante radio private c'è qualche eccezione. Una di queste è Protagonisti (dal lunedì al venerdì dalle 19 su Rtl 102.5). Lo conducono Francesco Fredella (foto) e Francesco Taranto con la partecipazione del leggendario Gianni Simioli da Napoli e tanti interventi di very normal people ma anche di very important people, giornalisti, uomini o donne del giorno, musicisti, attori, influencer eccetera. Perché Protagonisti è una eccezione? Perché è ben calibrato. Fredella e Taranto si compensano bene. Uno, l'esplosivo Fredella sempre impeccabilmente giaccato, tende al calembour, all'esagerazione, alla battuta (troppo) usa e getta e comunque a un'enfasi contagiosa. L'altro, Taranto, è il suo alter ego radiofonico: smorza i toni, fa i commenti giusti, riporta scherzosamente il programma con i piedi per terra.

Insomma, funzionano.

E funziona anche la sinergia con Simioli, che «entra» al momento giusto e rappresenta la «terzietà» indispensabile per aumentare il respiro del programma. Insomma c'è ritmo in Protagonisti, e non è il ritmo ansiogeno di tanti altri concorrenti. È quello svagato e allegro che affronta l'attualità (anche social) con la leggerezza che l'ascoltatore richiede a quell'ora della giornata. In fondo, la radio può essere approfondimento, divulgazione musicale o comunque artistica ma anche intrattenimento. E intrattenere alla radio è molto più complicato di quanto sembri. Bisogna creare un rapporto di fiducia con l'ascoltatore, diventarne un punto di riferimento e, soprattutto oggi, avere il necessario, prezioso contrappunto social. A Protagonisti di Fredella e Taranto (con Simioli) questa alchimia riesce. E oggi il loro programma è il miglior aggiornamento possibile del modo tradizionale di fare radio d'intrattenimento.