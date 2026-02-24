“Può istigare la pubblicità occulta”. Il Codacons contro il FantaSanremo e diffida gli artisti

Pronti via, tra poche ore le luci si accenderanno sul teatro Ariston ma le polemiche non si sono mai spente e nel giorno in cui partirà il festival di Sanremo il Codacons ha rilasciato una dichiarazione al vetriolo contro il FantaSanremo. Il passatempo che ha entusiasmato gli appassionati di Sanremo è finito nel mirino dell’associazione dei consumatori per il rischio di pubblicità occulta. O meglio, per il Codacons, potrebbe rappresentare "una forma di istigazione alla pubblicità occulta, e portare a salate sanzioni nei confronti dei cantanti in gara al Festival".

Per questo motivo il Codacons ha diffidato i cantanti dal partecipare alle iniziative che, seppur di carattere ludico, possono rappresentare forme di pubblicità vietate a marchi commerciali. Quest’anno il FantaSanremo, spiega il Codacons, “prevede una lunga lista di bonus legati ad aziende che, come riportato sul sito del famoso gioco, sono sponsor ufficiali dal fantasy game”. E nel momento in cui i cantanti decidono di aderirvi, quindi di agire in modo tale da guadagnare punti al FantaSanremo, "rischiano di realizzare seppur indirettamente una forma di pubblicità occulta agli sponsor del fantasy game, anche in considerazione dell'elevato numero di iscritti al Fantasanremo, oltre 3,3 milioni nel 2025, e del carattere evocativo di tali messaggi lanciati durante le esibizioni".

Fare punti al FantaSanremo significa per esempio indossare determinati colori, determinati abiti o accessori, dire determinate cose che sono previste dal regolamento. Secondo il Codacons la pubblicità occulta si va a formalizzare anche per “associazione di idee” e a tal proposito l’associazione ha ricordato che “in base al nuovo regolamento del Festival gli artisti sono chiamati a rispondere personalmente di qualsiasi violazione delle regole sulle sponsorizzazioni a marchi commerciali durante le esibizioni”. Il FantaSanremo, che è nato come un gioco e un passatempo, oggi è diventato una vera e propria macchina per soldi: nel 2024 il fatturato della società dietro il FantaSanremo è stato di oltre 2milioni di euro, con utili che hanno superato il milione e mezzo.

Considerando che nel 2026 sono stati oltre 3milioni gli iscritti, si prevede che quest’anno il fatturato potrà essere ancora maggiore per quelli che, un tempo, erano solo “4 amici al bar” e che oggi sono un’agenzia di comunicazione tra le più ambite.