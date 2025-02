Fantasanremo: le regole, i trucchi e tutto quello che c'è da sapere

Ascolta ora 00:00 00:00

Nato come una semplice sfida tra amici, il FantaSanremo è diventato via via un fenomeno virale, coinvolgendo sempre più persone e affermandosi come una vera e propria istituzione della kermesse musicale italiana. In particolare ha fatto breccia nel cuore dei giovani, che così si sono avvicinati al Festival che ogni anno incanta milioni di telespettatori. Il gioco non solo intrattiene gli utenti online, ma coinvolge direttamente anche gli artisti in gara. Dalle regole ai trucchi passando per le curiosità: ecco tutto ciò che bisogna sapere.

Cos'è il FantaSanremo?

Il FantaSanremo prende ispirazione del Fantacalcio: è il gioco basato sul Festival della canzone italiana, partorito nel 2019 da un gruppo di amici del Bar Corva da Papalina di Porto Sant'Elpidio (in provincia di Fermo). Gli ideatori - grandi appassionati della kermesse musicale - hanno pensato di creare un gioco virtuale basato sulle esibizioni e sui comportamenti degli artisti in gara. Ogni partecipante compone la sua squadra scegliendo 7 cantanti; schiera la formazione; nomina un capitano; si deve iscrivere a una lega privata o a una pubblica già esistente. In base a ciò che faranno i membri scelti, guadagnerà o perderà punti.

Le regole

Per dare vita a una squadra del FantaSanremo bisogna creare un account, seguendo la procedura illustrata sul sito e facendosi guidare dal tutorial che spiega ogni passo da compiere. Attenzione: bisogna sempre considerare che si possono spendere al massimo 100 Baudi, un budget invalicabile. La domanda sorge spontanea: cosa sono i Baudi? Si tratta della moneta ufficiale del gioco, che omaggia Pippo Baudo. I big sono divisi in fasce, il che rende il tutto ancora più avvincente: non basta scegliere solo i più famosi (che costano di più), ma bisogna anche considerare il potenziale dei meno noti e scommettere sul profilo che potrebbe rivelarsi una sorpresa.

Titolari, riserve e capitano

I 7 artisti da schierare si dividono in 5 titolari e 2 riserve. I primi porteranno alla squadra i punti relativi a bonus e malus di tutto il regolamento; i secondi invece solo ed esclusivamente in relazione a bonus e malus extra. Ovviamente si potrà cambiare sempre la formazione schierata prima dell'inizio del Festival. Una volta chiuse le iscrizioni, si potrà modificare a proprio piacimento ma solo dalle ore 8 alle 20. Bisogna prestare molta cura alla scelta del capitano, che raddoppia i punti ottenuti tramite bonus relativi a piazzamenti in top 5 per ogni serata e i punti dei bonus e malus relativi al piazzamento in classifica finale. E c'è una novità: si può nominare un nuovo capitano per ogni serata, anche nel corso del Festival.

Bonus, malus e montepremi

I punti si guadagnano o si perdono in base a determinati eventi e comportamenti che riguardano gli artisti schierati. I premi, innanzitutto, sono legati alla posizione in classifica: si va da 100 punti per il primo a 0 punti per il 18esimo, mentre il 28° ne perderà 24. Piazzarsi tra i primi 5 della classifica di serata fa portare a casa 20 punti. Invece 30 vanno a chi si aggiudica il Premio della critica Mia Martini, il Premio della Sala Stampa Lucio Dalla, il Premio Sergio Bardotti (miglior testo) e il Premio Giancarlo Bigazzi (miglior composizione musicale).

Per i bonus viene dato ampio spazio alla fantasia e all'ironia degli artisti in gara. Il cantante che suona uno strumento incassa 10 punti; invece ne sono riconosciuti 30 per chi fa un'invasione di palco non programmata; 25 per chi seda una rissa in diretta; 10 per chi batte il cinque alla statua di Mike Bongiorno o per chi mette il rossetto a un proprio manifesto per le vie di Sanremo; 5 per chi si esibisce dopo mezzanotte.

Occhio ai malus: vietato nominare il FantaSanremo sul palco o scattano 10 punti di penalizzazione.

L'ormai da anni ambitissima gloria eterna

Stessa sorte per chi non scende la scalinata dell'Ariston e per chi dimentica parole del testo della propria canzone in gara facendo scena muta o farfugliando per qualche secondo; -15 se cade accidentalmente il microfono o l'asta del microfono; -30 per chi subiscedi disapprovazione del pubblico chiaramente udibili; -50 per chi scatena una rissa sul palco; -100 per l'artista che viene. E ora la domanda delle domande: quanto si vince? Gli organizzatori sono lapidari: "".