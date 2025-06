Puccini rivive online: a 100 anni dalla morte, un nuovo portale digitale espone il suo genio

Ascolta ora 00:00 00:00

Giacomo Puccini è stato uno dei più grandi e celebri compositori italiani di opere liriche. È considerato uno dei massimi esponenti del verismo musicale. Nell'ambito delle celebrazioni per il centenario della morte, per valorizzarne la portata storica e riflettere sulla sua eredità culturale, è stato presentato il portale digitale Puccini Online ideato e coordinato dall'Archivio Storico Ricordi. È un progetto di public history innovativo, il cui obiettivo è celebrare e rendere accessibile l'arte e l'eredità del compositore, fungendo da punto di riferimento per studiosi e appassionati.

È stato promosso con il supporto del Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane ed è un aggregatore digitale avanzato, che raccoglie e organizza una vasta gamma di fonti documentarie (archivi, bibliografie, immagini, opere d'arte, testimonianze sonore e cinematografiche) provenienti da numerose istituzioni. Questo non solo ne amplia l'accessibilità, ma ne favorisce anche la diffusione del patrimonio pucciniano Sul sito si trovano tantissime informazioni legate alla figura e alla produzione del Maestro, il che lo rende anche un efficiente motore di ricerca, arricchendo l'esperienza dell'utente con contenuti editoriali interdisciplinari e transmediali. Grazie a tecnologie all'avanguardia e in linea con le Digital Humanities, offre uno strumento versatile e innovativo per esplorare l'universo creativo di Puccini, promuovendo un dialogo continuo tra passato e presente. Il progetto coinvolge le principali istituzioni che custodiscono questi materiali, tra cui la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, il Museo Teatrale alla Scala, il Teatro dell'Opera di Roma, il Puccini Museum-Casa natale di Lucca, il Festival Puccini di Torre del Lago, il Museo di Celle dei Puccini e la Fondazione Ugo e Olga Levi.

Il materiale qui archiviato è straordinario, perché ci sono oltre 1700 lettere dell'Archivio Storico Ricordi, che hanno Giacomo Puccini come mittente o destinatario e ci sono esempi della sua corrispondenza personale. C'è poi un'ampia selezione di materiale iconografico sulle sue opere, come bozzetti, figurini e note di scena ma anche materiali musicali e libretti, inclusi manoscritti.

Si trovano anche registrazioni sonore d'epoca, fotografie, poster e locandine. In più è stata inserita una documentazione bibliografica e memorabilia, quali francobolli, contenitori di nastri per macchine da scrivere dell'epoca, fatture e biglietti da visita.