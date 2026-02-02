Ma quanto è rock Orietta

Tutti a cercare la nuova rivelazione, il fenomeno che spacca tutto, il cantante che cambia lo scenario. Poi però ci si accorge che Orietta Berti (foto), che a giugno compirà 83 anni, è più rockstar di tante rockstar, più anticonformista dei più anticonformisti e, diciamolo, più ribelle di tanti presunti masanielli che poi sono più conformisti di un impiegato del catasto (con tutto il rispetto). Si è capito anche l'altro giorno a Radio2 Social Club, lo spazio prezioso condotto da Luca Barbarossa con Ema Stokholma dal lunedì al venerdì dalle 10.35 alle 12. Voce da usignolo, Orietta Berti ha fatto i conti per decenni con lo snobismo di tanta critica eppure oggi vive e lotta insieme a noi a bordo di una autoironia e di una leggerezza che sono un vero antidoto all'ansia di questi tempi. «Io ho anche paura dell'acqua. Ho cantato per tanti anni Finché la barca va ma io non so nuotare. Quando entro nel mare o in piscina e l'acqua mi arriva qui, mi si blocca tutto il corpo». Viva la sincerità. Oppure: «Mia mamma era una comunista sfegatata. In Emilia eravamo tutti rossi e poi tutti a messa la domenica. Non c'era odio, ci si aiutava.

Oggi non so neanche chi sia il mio vicino di casa. La vita era più unita». Nell'epoca degli haters, della polarizzazione assoluta, queste sono le vere parole ribelli. E fa riflettere che a pronunciarle sia una ultraottantenne e non un ventenne idealista.