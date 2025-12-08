Il dato è positivo ma è molto più positivo che non sia un dato isolato. L'aumento della pubblicità radiofonica a ottobre 2025 (+12,2 per cento) si inquadra in una tendenza che è abbastanza costante negli ultimi tempi e rende bene quanto il mercato radiofonico sia solido e rilevante. Difatti la maggior parte dei settori merceologici dimostra particolare attenzione alla radio specialmente quelli legati ad automotive, alimentari, finanza e assicurazioni. Nel dettaglio, crescono anche gli indicatori qualitativi, ossia il numero di annunci trasmessi (+24%), il numero di aziende investitrici (+15%) e la quantità di campagne pubblicitarie pianificate (+13 per cento). Come si vede, un quadro ampiamente soddisfacente non soltanto per quanto riguarda il fronte economico e quello qualitativo. A essere molto rassicurante è soprattutto la tendenza che questi dati confermano. La rilevazione progressiva da gennaio a ottobre (+2,6%) certifica ancora come il mercato creda alla radio molto più di quanto creda in altri media che invece perdono pubblicità.E perché ci crede? Intanto perché gli spot radiofonici non allontanano il pubblico, come invece può accadere in tv o sul web. E poi perché lo spot in radio ha una maggiore efficacia persuasiva e può essere anche raccontato (come accade a Rtl 102.5 ad esempio) inserendosi meno traumaticamente nello sviluppo di ogni palinsesto.
La radio attira sempre più spot
L'aumento della pubblicità radiofonica a ottobre 2025 rende bene quanto il mercato radiofonico sia solido e rilevante
Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.