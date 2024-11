Radio2, sorpresa Cardinaletti

Ascolta ora 00:00 00:00

Da anni Back2Back, si sa, è uno dei programmi radiofonici più credibili in circolazione e già si è detto dell'autorevolezza di Gino Castaldo (Radio2, dal lunedì al venerdì ore 21). In questa edizione, di fianco a lui e a Ema Stokholma, si è aggiunta Giorgia Cardinaletti, classe 1987, che è conduttrice del Tg1 e, tra tutte le altre esperienze, è stata pure inviata Rai alle Olimpiadi di Tokyo. Insomma, gossip a parte (è stata appena rivelata la fine del suo rapporto con Cesare Cremonini) è uno dei volti emergenti più meritatamente conosciuti della Rai. In Back2Back qualche volta la conduzione è a tre, talvolta Gino Castaldo resta solo con Ema, che ormai ha un pubblico affezionato, e altre solo con Giorgia. E la novità è che la new entry funziona. Forse nelle prime puntate era comprensibilmente un po' «legata». Ma adesso è agile e sempre sincronizzata con Castaldo come l'altra sera quando, introducendo Because the night di Patti Smith, l'ha seguito e punteggiato nel racconto su quella canzone.

Dopotutto i programmi radio, quando puntano alla qualità, devono saper mescolare bene gli aggiornamenti e la memoria, le nuove tendenze e quelle ormai consolidate. Anzi, sono proprio queste produzioni a rendere implacabile il confronto di tanto passato con la piattezza di quasi tutta la musica di oggi. E in questo copione l'innesto di Giorgia Cardinaletti è del tutto riuscito.