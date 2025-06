Radio24 entra nel mondo tv

È una strada inedita quella che ha scelto di percorrere il Gruppo 24 Ore. Dal 24 giugno il canale Radio24-IlSole24oreTv sarà in onda sul canale 246 del digitale terrestre. Non è la singola tv collegata a una radio. Il canale (nato in occasione del 160esimo anniversario del quotidiano) trasforma il Gruppo 24 Ore nella prima piattaforma multimediale di informazione completa, dotata di tutti i principali mezzi di diffusione: quotidiano, periodici, piattaforme digitali, agenzia di stampa, radio, eventi e adesso anche tv. È la conferma di un processo (qualcuno dice inevitabile) di agglomerazione e unificazione delle realtà comunicative che fanno parte di unico gruppo con identica linea editoriale. Nel nuovo palinsesto i programmi di Radio24 avranno un ruolo da protagonisti, a conferma di una capacità informativa e comunicativa già premiata dal pubblico. Gli approfondimenti saranno compito de Il Sole 24 Ore e dall'agenzia Radiocor che monitora in tempo reale l'andamento dei mercati finanziari e dei principali accadimenti economici che, specialmente in questa fase, hanno una ricaduta immediata sulla vita di tutti.

Tra qualche mese, infine, arriveranno i video podcast e i contributi di 24 Ore Cultura e 24 Ore Eventi, divisione del gruppo che organizza oltre 120 eventi l'anno. «È l'ultima tessera di un prezioso mosaico multimediale» dice l'ad Federico Silvestri. Come dargli torto.