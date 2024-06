Riceve la chitarra di Pino Daniele dal figlio, Giuliano Sangiorgi scoppia in lacrime

Ascolta ora 00:00 00:00

Un gesto inatteso e graditissimo, che lo ha commosso fino alle lacrime a causa della grande emozione per il dono ricevuto: Giuliano Sangiorgi riceve in dono la chitarra di Pino Daniele durante il concerto dei Negramaro a Napoli direttamente dalle mani di Alessandro, figlio del defunto cantante.

Il celebre gruppo musicale italiano ha dato ufficialmente il via al proprio tour negli stadi lo scorso sabato 15 giugno, scegliendo come prima tappa la città di Napoli. Il Diego Armando Maradona, gremitissimo come ci si attendeva, ha accolto nel migliore dei modi la band, accompagnando l'esibizione del palco con grane partecipazione e trasporto.

Un'esibizione, quella dei Negramaro, che si è rivelata ricca di ospiti di prestigio e di grande musica ed è andata avanti per oltre due ore e mezzo. A catalizzare l'attenzione dei presenti, così come quella di tutti i membri del gruppo musicale, è stato in particolar modo un momento che si è verificato durante la seconda metà del concerto, quando sul palco allestito per l'esibizione si è presentato il figlio dell'indimenticato Pino Daniele, deceduto il 4 gennaio del 2015.

Alessandro Daniele, Presidente della Fondazione Pino Daniele Ets, ha consegnato a Giuliano Sangiorgi il premio Musicante Award dedicato al padre, ma non si è limitato a questo. Si è infatti presentato sulla scena stringendo in mano una delle chitarre del celebre cantautore napoletano, con la quale ha voluto omaggiare il frontman dei Negramaro, lasciandolo letteralmente esterrefatto. Il Musicante Award – Premio Pino Daniele nasce a 40 anni dall'album "Musicante", e Sangiorgi è il primo a esserne insignito. "Questa è una chitarra simbolo, un testimone del Musicante Award Premio Pino Daniele, che la Fondazione ripone nelle tue mani" , ha dichiarato Alessandro.

Sopraffatto dalla grande emozione, Sangiorgi ha ricevuto il cimelio ed è scoppiato in lacrime, abbracciando il figlio del compianto cantautore napoletano. "Io non ci credo, ragazzi. Io la riconosco, non so voi. Grazie alla Fondazione Pino Daniele, sta succedendo, svengo. Per me questa chitarra rappresenta molto" , ha spiegato il frontman dei Negramaro. Con la stessa chitarra, poi, ha intonato "Napule è", chiamando sul palco anche Alessandra Tumolillo, cantante supportata dalla stessa fondazione.

L'emozione è rimasta forte anche il giorno dopo.

"Alessandro Daniele…che dire, mi ha steso regalandomi la chitarra di Pino! Io, Giuliano, non posso crederci e ancora non ci credo!"

"Grazie. Da qui si riparte verso nuove galassie e verso nuove lune piene insieme a voi!".

, ha scritto Sangiuliano su Instagram,