"Rigore inesistente", "Mi arrabbio". Bufera dopo Inter-Fiorentina: cosa è successo

La 24esima giornata di Serie A era iniziata con le aspre polemiche per Como-Juventus ed è finita con la bufera al triplice fischio di Inter-Fiorentina. Entrambe le partite hanno alla base la stessa motivazione che ha alzato il polverone: le decisioni arbitrali. Anche la sfida tra nerazzurri e viola ha visto il direttore di gara bersagliato da proteste e recriminazioni, tanto che soprattutto a fine gara le lamentele si sono trascinate a favore di telecamere da parte di entrambi gli allenatori.

Sono due gli episodi che hanno alimentato le discussioni. Nel corso del primo tempo l'Inter è andata a segno sullo sviluppo di un calcio d'angolo che però non c'era: nell'azione precedente al corner, che poi ha portato all'autogol di Marin Pongracic, la palla crossata da Alessandro Bastoni era uscita dal campo di diversi centrimetri. Dettaglio che però - clamorosamente - non è stato visto né dal direttore di gara Federico La Penna né dal guardalinee; invece che la rimessa dal fondo, è stato assegnato il tiro della bandierina e così i ragazzi di mister Inzaghi sono passati in vantaggio al minuto 28. In questo caso il Var non può intervenire per correggere la decisione arbitrale.

L'altro episodio controverso si è verificato allo scadere della prima frazione di gioco. Palla in mezzo della Fiorentina, l'ex Robin Gosens è salito in aria e, nell'area di rigore, ha colpito di testa il pallone che è finito sul braccio largo di Matteo Darmian. Mentre infuriavano le proteste dei viola, l'arbitro è stato richiamato al Var e alla fine ha assegnato il calcio di rigore per gli ospiti. Al 44' Mandragora si è presentato dagli 11 metri ed è riuscito a concretizzare per l'1-1.

Se si è detto soddisfatto e orgoglioso per la buona prestazione della squadra, allo stesso tempo Raffaele Palladino non ha nascosto l'irritazione per l'errore arbitrale a cui è seguito il gol dell'Inter. Il vantaggio viziato da quel pallone uscito sul fondo, e non rilevato dall'arbitro, crea ancora più indignazione se si considera che il Var non ha possibilità di intervento. " Non mi arrabbio con l'arbitro, ma con il protocollo. Se abbiamo uno strumento che deve aiutare gli arbitri a sbagliare meno, non si può non intervenire per un errore oggettivo. Sono cose determinanti ", è stato lo sfogo dell'allenatore dei viola.

Alle parole di Palladino sono seguite quelle di Simone Inzaghi. Da una parte ha capito l'ira della Fiorentina: " Capisco Palladino, la palla è uscita: in quel caso non può intervenire il Var ".

Poi sul colpo di testa Darmian è a un metro e mezzo ed è intervenuto su un rigore che per me non esiste mai, mai

Ma dall'altra ha avuto da ridire sul rigore assegnato agli avversari per il tocco del difensore nerazzurro: "".