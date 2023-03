Dopo la follia a Sanremo, Blanco torna col botto: arriva il duetto con Mina

Sessant’anni di differenza, due mondi che si uniscono, due generazioni a confronto: Blanco e Mina insieme per un duetto. Per il momento sono circolati pochissimi dettagli sulla collaborazione - massimo riserbo da parte dei rispettivi entourage - ma secondo quanto reso noto da Repubblica il brano troverà spazio nel nuovo album di inediti della “Tigre di Cremona”, in arrivo a cinque anni di distanza da “Maeba”. La canzone per il momento non ha un titolo, ma è già in fase di produzione tra lo studio svizzero della cantante e quello milanese di Michelangelo Zocca. Il pezzo, inoltre, dovrebbe uscire il prossimo 14 aprile.

Blanco riparte dal duetto con Mina

Blanco è reduce da un biennio vissuto in maniera intensa, tra successi e scivoloni. Dopo la vittoria a Sanremo 2022 con “Brividi” in coppia con Mahmood e la bella figura all’Eurovision Song Contest, il giovane artista di Cavalgese è finito al centro delle polemiche per la performance sfoderata all’ultima edizione del Festival. Il ventenne, infatti, ha distrutto i vasi e calciato i fiori durante l’esibizione all’Ariston per la presentazione del suo ultimo brano, “L’isola delle rose”, tanto da finire indagato dalla Procura di Imperia con l’accusa di danneggiamento.

Il fuori programma sanremese ha sollevato un polverone sui social network e Blanco ha dovuto fare i conti con un momento complicato, bacchettato anche da grandi esponenti del mondo della musica. Ma ora il riscatto è dietro l’angolo: il duetto con Mina potrebbe consentirgli di voltare pagina, di dare vita a un nuovo percorso. La collaborazione con la diva della musica italiana parte da lontano, i primi indizi risalgono allo scorso anno, quando il figlio Massimiliano Pani aveva dichiarato che alla madre era piaciuta molto la canzone “Brividi”.