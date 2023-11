Robbie Williams e la rottura con la Spice Girl Geri Halliwell: "Ecco perché è finita"

Sarebbe stata la stampa e la grossa visibilità a causare la rottura fra i cantanti Robbie Williams e Geri Halliwell, entrambi protagonisti della musica degli anni '90. Dopo tanti anni, quindi, viene rivelata la ragione della separazione fra i due artisti, entrambi molto amati dal pubblico. Nel corso della serie Netflix a lui dedicata, Williams ripercorre alcuni momenti della sua vita, soffermandosi anche sulla fine di quella relazione.

"Ho creduto a certe voci e..."

Ormai 49enne il cantante ha parlato della sua relazione con Halliwell descrivendola come qualcosa di serio e magico. Quella con la Spice Girl, infatti, non è stata per lui soltanto un'avventura, ma qualcosa si sarebbe messo fra loro.

Nel corso della serie Netflix atteso per l'8 di novembre, Williams ha raccontato che la storia d'amore con la cantante era cominciata durante il periodo in cui lui frequentava il gruppo degli alcolisti anonimi per combattere le sue dipendenze. All'epoca qualcuno lo avvisò sui rischi di incominciare una relazione in un periodo così delicato. Nulla però gli impedì di legarsi alla Spice Girl: i due sono divenuti una coppia a inizio anni 2000.

Stando a quanto riferito dal The Mirror, Williams avrebbe vissuto un periodo felice con la Halliwell ma, alla fine, la sua paranoia avrebbe vinto su tutto. " Siamo andati davvero molto d'accordo, è stato divertente, ed eravamo solo una piccola banda che condivideva un momento davvero magico, in un posto magico ", ha raccontato il cantante. Poi, però, è successo qualcosa. " Alcuni hanno cominciato a dire che Geri si metteva d'accordo con i paparazzi, e io ho creduto a quelle voci. Questo dimostra che i riflettori, spesso, danneggiano la tua psiche, senti di non poterti fidare di nessuno".

Sarebbe quindi stata la mancanza di fiducia da parte del cantante nei confronti di quella che allora era la sua compagna a far naufragare la relazione. " Ora non penso che sia vero neanche per un secondo, ma in quel momento ci credevo ", ha ammesso il cantante.

La vita è andata avanti

Nel corso del suo racconto, Robbie Williams è poi passato a parlare delle altre sue relazioni, fino ad arrivare all'incontro con la moglie Ayda, 44 anni. I due hanno cominciato a frequentarsi nel 2006, convolando a nozze nel 2010. Dalla relazione sono nati quattro figli: Teddy, Charlie, Coco e Beau.