"Sali sul palco...". Il fuoriprogramma al concerto di Eros Ramazzotti

Non succede, ma se succede lo spettacolo è assicurato. E il fuoriprogramma avvenuto nel corso del concerto, che Eros Ramazzotti ha tenuto al Palasport di Roma, ha decisamente entusiasmato le migliaia di fan presenti al live. Il cantautore si stava esibendo davanti al suo pubblico (e alla nuova fidanzata Dalila) quando, avvicinatosi al bordo del palco, ha notato il cartello che un ragazzo teneva bene in vista. "Voglio suonare" si leggeva sul grande foglio e Eros ha deciso a sorpresa di esaudire il desiderio del suo fan.

Cosa è successo sul palco

Eros Ramazzotti aveva appena terminato di cantare uno dei suoi brani di successo quando, colpito dal cartello di un giovane presente nelle prime file, ha pensato bene di farlo salire sul palco per offrirgli la possibilità di suonare davanti a un vasto pubblico. " Vuoi suonare? Allora sali su ", lo ha invitato Eros e Iacopo, questo il nome del fortunato fan dell'artista, non si è fatto pregare. Una volta raggiunto il centro del palco, Eros ha chiesto al giovane se voleva fare un assolo e poi ha invitato i suoi collaboratori a dargli una chitarra per farlo esibire.

Al Palasport di Roma è andata così in scena una vera e propria jam session improvvisata tra l'incredulità dei presenti e l'euforia generale. L'esibizione si è protratta per alcuni minuti, coinvolgendo i musicisti della band di Eros e lo stesso Ramazzotti, che si è unito alla musica intonando alcuni versi. Un fatto insolito per concerti di questo tipo, dove le scalette sono di solito blindatissime e il ritmo della serata è scandito dai tempi. E tra il pubblico in tanti hanno filmato l'insolito fuoriprogramma, condividendo i video sui social network e rendendo l'episodio ancora più speciale.

La dedica a Aurora e Cesare Augusto

Al termine dell'esibizione improvvisata, Iacopo e Eros si sono abbracciati e il giovane, dopo avere ringraziato Roma e il pubblico, è tornato a godersi lo show, mentre il cantautore ha ripreso il concerto. Per la prima volta dalla nascita del nipotino, Eros ha dedicato la canzone "Aurora" alla figlia neomamma e al piccolo Cesare Augusto, venuto alla luce il 30 marzo scorso. Negli scorsi giorni l'artista era finito al centro della polemica per non essere andato in Svizzera a trovare figlia e nipote dopo il parto. Ma la dedica dal palco di Roma ha spazzato via le critiche.