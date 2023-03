"Un richiamino ogni tanto...". La rivelazione della Hunziker su Ramazzotti

Proprio ieri sera è andata in onda la prima puntata dell’show-evento “politicamente scorretto” di Canale 5, condotto dal duo comico di Pio e Amedeo, Felicissima Sera – All Inclusive. Tra i tantissimi ospiti della serata, Michelle Hunziker, reduce dal successo del programma di Canale 5, Michelle Impossibile. La conduttrice è stata protagonista del nuovo spazio del programma, Che intervista che fa, ovvero la parodia del talk di Fabio Fazio, Che tempo che fa. La showgirl si è sottoposta alle domande “ficcanti”- come le definiscono loro- dei due comici; domande intime e scomode alle quali Michelle ha saputo rispondere catturando l’attenzione su di sé a seguito di alcune scottanti affermazioni.

Michelle Hunziker su Eros

Tra un bicchiere di limoncello e due olive, il duo comico pugliese ne ha approfittato per fare delle domande scomode alla conduttrice proprio sulla sua vita privata. Inevitabilmente, la prima domanda ha riguardato il rapporto della conduttrice svizzera con l’ex marito e padre di Aurora, Eros Ramazzotti. “Qual è il segreto di questa amicizia?” ha chiesto Pio; “Ci vogliamo bene e stiamo diventando nonni”, ha risposto sorridendo la Hunziker. A questo punto, a mettere in difficoltà la conduttrice, ci ha pensato Amedeo che prontamente ha chiesto: “Tu e Eros, nei momenti di singletudine, un richiamino non lo avete mai fatto?” e Michelle sorprendentemente ha risposto: “Beh ogni tanto sì, per educazione…”, dopo avere scatenato in studio una pioggia di applausi, però, la conduttrice si è subito corretta: “Non è vero dai… Adesso Eros è anche innamorato e fidanzato”. Ad oggi, infatti, Eros starebbe vivendo una storia d’amore con Dalila Gelsomino, 34 enne milanese, che sembrerebbe avere rubato il cuore del cantante.

La conduttrice su Trussardi

Dopo aver indagato sul rapporto tra la Hunziker ed Eros, è stata la volta di Tommaso Trussardi, secondo marito della showgirl svizzera. “Con Trussardi è finita ma ci vogliamo bene”, ha sottolineato in modo molto diplomatico Michelle. Amedeo, ancora un volta ha infierito domandando: “E c’è stato il richiamino anche con lui?”. "Ma che domanda è?", ha risposto un po' più piccata la Hunziker, salvo poi ribadire di essere single.

La vita sentimentale di Michelle oggi

La Hunziker, alla fine, ha parlato della sua vita sentimentale oggi, spiegando di essere single, ed in particolare, proprio perché fa la mamma a tempo pieno e presto diventerà anche nonna: “Oggi sono felicemente single, non mi si avvicina nessuno. L'approccio con una che ha tre figli e sta per diventare una nonna non è da tutti." Anche se l'uscita di scena in cui ha mostrato la sua splendida forma fisica ha dimostrato che anche le nonne possono essere sexy.