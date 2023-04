"Non ha ancora visto il nipote". Quelle strane voci su Eros Ramazzotti

La nascita di Cesare Augusto, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, sembra avere aperto un vero e proprio caso, che va oltre il lieto evento. Al capezzale di Aurora sono arrivati un po' tutti, dalla madre Michelle alla nonna Ineke fino all'amico Tommaso Zorzi. Ma il grande assente sarebbe stato papà Eros. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Ramazzotti non si sarebbe recato a fare visita alla figlia subito dopo il parto nella clinica e non sarebbe stato presente neppure al battesimo del piccolo Cesare Augusto celebrato in Svizzera il 2 aprile. I condizionali rimangono d'obbligo ma gli indizi parlano di un'assenza, quella di Eros, che fa decisamente rumore.

La nascita di Cesare Augusto

Aurora Ramazzotti ha dato alla luce il primogenito, Cesare Augusto, lo scorso 30 marzo nella clinica Sant'Anna a Lugano. Dopo le fatiche del parto, la figlia di Eros e Michelle ha ricevuto la visita della famiglia Cerza e quella di mamma Michelle e nonna Ineke, che hanno portato con loro Tommaso Zorzi, grande amico di Aurora. In Svizzera non si è invece visto Eros Ramazzotti o almeno i paparazzi della rivista Chi, appostati per giorni fuori dalla clinica, non lo hanno visto passare. Nonno Eros si è limitato a condividere su Instagram un tenero messaggio di benvenuto per il suo primo nipote: " La vita è meravigliosa, nonostante tutto. Benvenuto Cesare, il futuro è nelle tue mani" .

Il battesimo senza Eros

Il cantante non si sarebbe visto neppure in occasione del battesimo, che il Corriere del Ticino riferisce si sia tenuto domenica 2 aprile nella cappella della clinica Sant'Anna di Sorengo, in Svizzera, alla presenza di pochi intimi. Una cerimonia breve voluta da Goffredo e Aurora, nella quale si sarebbe notata, però, l'assenza di Eros. L'artista è impegnato con il suo Battito Infinito Tour e i concerti programmati in Europa - un live a Nizza il 28 marzo e uno a Madrid il 31 marzo - non gli avrebbero consentito di raggiungere la figlia in Svizzera per conoscere il piccolo Cesare Augusto. Mistero risolto - sembrerebbe - ma la rivista Chi svela un retroscena legato proprio ai giorni in cui Aurora ha partorito il suo bambino.

Le foto del settimanale Chi